Ο Φαν Ντε Μπεργκ αντικαθιστά τον Φαν Ντάικ στις κλήσεις της Εθνικής Ολλανδίας

Η Εθνική Ολλανδίας μπήκε από το πρωί της Δευτέρας (10/11) σε ρυθμούς προετοιμασίας στο Άμστερνταμ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο παιχνίδι της Παρασκευής (13/11, 21:45) απέναντι στην Ελλάδα για το Nations League.

Παρότι η αρχική απόφαση ήταν να μην υπάρξουν επιπλέον κλήσεις για την κάλυψη των απουσιών λόγω τραυματισμών, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τσάβι άλλαξε τελικά τον σχεδιασμό του.

Η απουσία του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ δημιούργησε σημαντικό κενό στην αμυντική γραμμή και έτσι ο προπονητής των «Οράνιε» επέλεξε τον Σεπ Φαν Ντεν Μπεργκ της Μπρέντφορντ για να ενισχύσει τα μετόπισθεν.

Αντίθετα, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής κάποια αντίστοιχη κίνηση για τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Παράλληλα, η πρώτη προπόνηση της εβδομάδας έφερε και θετικά νέα για την ολλανδική ομάδα.

Οι Ντόνιελ Μάλεν και Τζάστιν Κλάιφερτ συμμετείχαν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα υπό τις οδηγίες του Τσάβι, έχοντας χάσει την προηγούμενη συγκέντρωση εξαιτίας προβλημάτων που τους ανάγκασαν να αποχωρήσουν πριν από την έναρξη των προπονήσεων.

Επιπλέον, κανονικά προπονήθηκαν οι Ίαν Μάατσεν και Φρένκι ντε Γιονγκ, οι οποίοι επιστρέφουν στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού ενόψει των αγώνων με την Ελλάδα και τη Γερμανία.