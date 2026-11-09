Τσάβι: «Στο πρώτο ημίχρονο στον αγώνα με την Ελλάδα δεν δείξαμε θάρρος»

Η Ολλανδία ετοιμάζεται για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της στη φάση των ομίλων του Nations League, με πρώτο εμπόδιο την Ελλάδα, την οποία υποδέχεται την Παρασκευή (13/11, 21:45).

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή του ομίλου με οκτώ βαθμούς και η επικείμενη συνάντησή τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας (09/11), ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «Οράνιε», Τσάβι Ερνάντεζ, αναφέρθηκε στην προηγούμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων στην Τούμπα, η οποία είχε ολοκληρωθεί ισόπαλη 2-2.

Ο Ισπανός προπονητής παραδέχθηκε ότι η Εθνική Ελλάδας είχε καλύτερη παρουσία στο πρώτο μέρος, ενώ στάθηκε και στην ανάγκη να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών του.

«Στο πρώτο ημίχρονο στην Ελλάδα δεν δείξαμε θάρρος. Στο δεύτερο ήμασταν καλοί. Και στα πρώτα λεπτά του εντός έδρας αγώνα με τη Γερμανία αισθανθήκαμε υπερβολική πίεση και χάναμε συχνά την μπάλα. Δική μου δουλειά είναι να δώσω αυτοπεποίθηση στους παίκτες μου, ώστε να μπορούν να παίζουν ελεύθερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο προπονητής της Ολλανδίας υπογράμμισε παράλληλα ότι η βασική επιδίωξη της ομάδας του είναι να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Μάλιστα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο σύνολο που διαθέτει, επισημαίνοντας ότι οι επιστροφές ποδοσφαιριστών έχουν ενισχύσει τις επιλογές του.

«Ο επόμενος στόχος είναι να προκριθούμε. Δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε στην προηγούμενη διακοπή και τώρα, με παίκτες που έχουν επιστρέψει, είμαστε έτοιμοι να δείξουμε ξανά το ίδιο πρόσωπο. Παίζουμε στην έδρα μας και έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες μας».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει μαζί τους Φρένκι ντε Γιονγκ και Τζόι Φέερμαν στην αναμέτρηση με την Ελλάδα. Ο Ερνάντεζ εμφανίστηκε θετικός σε αυτή την προοπτική, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τις δυνατότητες των δύο μέσων.

«Είναι πιθανό να παίξουν μαζί. Ο Φέερμαν τα πηγαίνει πολύ καλά στην Ντόρτμουντ. Έχει αποδώσει καλά και εδώ. Ο Φρένκι ντε Γιονγκ είναι κορυφαίος ποδοσφαιριστής.

Μπορεί να παίξει οπουδήποτε στο γήπεδο. Χθες αγωνίστηκε (στο ντέρμπι της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης) ως δεξιός μπακ».