Οι ημερομηνίες κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία και γραπτών εξετάσεων στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά

Στις 12 Μαΐου 2027 θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και στις 15 και 16 Μαΐου 2027 θα διεξαχθούν οι γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2027-28.

Πιο συγκεκριμένα, η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Μαΐου 2027.

Την ίδια ημέρα, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση και για την απόδοση του αριθμού προτεραιότητας για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στην περίπτωση εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Όσον αφορά στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/ Α΄ Λυκείου) Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, των Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων, εκείνη θα διενεργηθεί το Σάββατο 15 Μαΐου 2027.

Η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/Α΄ Λυκείου) των Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων θα διενεργηθεί την Κυριακή 16 Μαΐου 2027.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να είναι υποψήφιοι/ες για έναν ή περισσότερους ή για όλους τους τύπους σχολείων που προβλέπεται διαδικασία εισαγωγής, ήτοι Πειραματικά, Πρότυπα, Πρότυπα Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα κληθούν με πρόσκληση, η οποία θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της ΔΕΠΠΣ και της ΔΕΔΗΜΩΣ και της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ειδική πλατφόρμα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://depps.minedu.gov.gr/

Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ https://dedimos.minedu.gov.gr/

Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των Πρότυπων Εκκλησιαττικών Σχολείων στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων https://religiousaffairs.minedu.gov.gr/el/organotiki-domi-diefthynseis/dieythynsi-thriskeftikis-ekpaidefsis-diathriskeftikon-sxeseon/tmima-ekklisiastikis-ekpaidefsis-thriskeftikis-agogis/protypa-ekklisiastika-sxoleia/nea-anakoinoseis