Νέο πλήγμα για τη Σερβία: Νοκ άουτ ο Κόστιτς κόντρα σε Γερμανία και Ελλάδα

Σε δύσκολη αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η Σερβία, η οποία μετρά τέσσερις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια στη League A του Nations League, όπου συμμετέχει και η Εθνική Ελλάδας.

Σαν να μην έφταναν τα αρνητικά αποτελέσματα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει να αντιμετωπίσει και αρκετά προβλήματα απουσιών ενόψει της ολοκλήρωσης της φάσης των ομίλων.

Μετά τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, που έχει ήδη τεθεί εκτός πλάνων, προστέθηκε ακόμη ένα όνομα στη λίστα των απόντων. Συγκεκριμένα, ο Φίλιπ Κόστιτς της Αϊντχόφεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της εθνικής του ομάδας στα δύο προσεχή παιχνίδια.

Το πρόγραμμα της ομάδας περιλαμβάνει αρχικά την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Γερμανία την Παρασκευή (13/11, 21:45), ενώ τη Δευτέρα (16/11, 21:45) θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής.