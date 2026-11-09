Ελλάδα

Αθήνα: Έληξε ο συναγερμός για την ύποπτη σακούλα στην Ομήρου

Αθήνα: Έληξε ο συναγερμός για την ύποπτη σακούλα στην Ομήρου

ΑΡΓΟΣ - Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Φίχτια όταν ΙΧ επιβατικό που κινούνταν στην παλιά εθνική οδό Κορίνθου - Άργους βγήκε από την πορεία του, έπεσε πάνω σε ελιές και ανετράπη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός για τους τρεις επιβαίνοντες. Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Άργους. (Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)

09/11/2026, 19:29
TANEA Newsroom
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Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου μέσα σε μαύρη πλαστική σακούλα, κοντά στη συμβολή των οδών Ομήρου και Πανεπιστημίου.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, με δυνάμεις των δύο υπηρεσιών να σπεύδουν στο σημείο για να ελέγξουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, περίοικος είχε ειδοποιήσει τις Αρχές περίπου στις 17:55, όταν εντόπισε τη μαύρη σακούλα στην οδό Ομήρου.

Για προληπτικούς λόγους, αποκλείστηκε η πρόσβαση στην Ομήρου από τις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου, ενώ στις 18:05 διακόπηκε και η κυκλοφορία στην Πανεπιστημίου.

Μετά την κινητοποίηση των Αρχών, ο συναγερμός έληξε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της σακούλας.

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Ομήρου Πανεπιστημίου ΥΠΟΠΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

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