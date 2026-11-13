Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στην Εθνική: Εκτός ο Κουρμπέλης και στη θέση του Τριάντης

Απρόοπτο πρόβλημα προέκυψε για την Εθνική Ελλάδας λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με την Ολλανδία.

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η συμμετοχή του στο αρχικό σχήμα, παρότι είχε συμπεριληφθεί κανονικά στην ενδεκάδα.

Κατά συνέπεια, ο Νεκτάριος Τριάντης θα καλύψει το κενό του στον χώρο του κέντρου, πλαισιώνοντας τον Θανάση Ανδρούτσο.

Η ενδεκάδα της Ελλάδας: Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Ρότα, Τριάντης, Ανδρούτσος, Τζόλης, Καρέτσας, Ιωαννίδης, Παυλίδης.