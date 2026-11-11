Εθνική: Τα δεδομένα για το αν θα παίξει ο Κουρμπέλης με την Ολλανδία

Ο διεθνής μέσος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα λόγω διαστρέμματος και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή στην τελευταία προπόνηση στο Άμστερνταμ πριν από τον αγώνα

Η Εθνική «πετάει» το πρωί της Πέμπτης για Άμστερνταμ με ένα μεγάλο ερωτηματικό και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει έτοιμο το υπόλοιπο σχήμα για το ματς πρόκληση με την Ολλανδία



Μια διαδρομή που η ίδια η Εθνική φρόντισε με τις εξαιρετικές της εμφανίσεις στα τέλη του Σεπτέμβρη και στις αρχές Οκτώβρη απέναντι σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία να την μετατρέψει στην αφετηρία για τα σπουδαία που θέλει να πετύχει. Ο στόχος ήταν η τρίτη θέση, να περάσουμε την Σερβία και να είμαστε επικεφαλής σε γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού 2028 και τώρα το ζητούμενο όλων είναι μια θέση στην πρώτη δυάδα που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League.

Με το ματς στο Άμστερνταμ (21:45 την Παρασκευή) να κρίνει πολλά για αυτό τον μεγάλο στόχο και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ετοιμάζεται να «πατήσει» πάνω στην πετυχημένη συνταγή που οδήγησε τη νέα ταλαντούχα γενιά των παικτών μας στους 8 βαθμούς, τις δύο νίκες με Σερβία, Γερμανία και τις δύο ισοπαλίες με Ολλανδία, Γερμανία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» το θέμα πλέον είναι αν θα παίξει ο Κουρμπέλης. Αν θα μπορέσει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ένα διάστρεμμα στο τελευταίο ματς με τον Αστέρα, για να είναι στην 11αδα δίπλα στον Ανδρούτσο. Με τον Ζαφείρη τιμωρημένο οι υπόλοιπες επιλογές για την θέση είναι οι Τριάντης και Κουτσουπιάς με τον Κουρμπέλη να κάνει και σήμερα ατομικό πρόγραμμα κυρίως για να μην ζοριστεί.

Τα πάντα θα κριθούν την τελευταία στιγμή με την προπόνηση της Πέμπτης στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» να δίνει σε μεγάλο βαθμό τις απαντήσεις στο κυρίαρχο θέμα για την 11αδα. Από εκεί και πέρα, Τζολάκης, Ρότα, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας στην άμυνα, Τζόλης, Καρέτσας στα άκρα και Ιωαννίδης, Παυλίδης στην επίθεση τα μεγάλα φαβορί.

Στην τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους ήταν και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης ενώ όσον αφορά την ελληνική παρουσία στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» θα βρίσκονται 2.600 Έλληνες με τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί εδώ και καιρό, με το που βγήκαν σε κυκλοφορία.