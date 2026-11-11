Συναγερμό για τον κίνδυνο πυρηνικής εμπλοκής με τη Ρωσία σήμανε το Παρίσι, ζητώντας από το Βερολίνο να αποσαφηνίσει το επιχειρησιακό πλαίσιο χρήσης των νέων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που εντάσσει στο οπλοστάσιό του

Η Γαλλία προειδοποιεί για την πιθανότητα πυρηνικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να προκληθεί από ενδεχόμενα σφάλματα στους υπολογισμούς κατά τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς σε μια πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, ζητώντας παράλληλα από τη γερμανική πλευρά να διευκρινίσει το επιχειρησιακό πλαίσιο για τη χρήση των εν λόγω οπλικών συστημάτων.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, στο Παρίσι επικρατεί ανησυχία πως η Μόσχα ενδέχεται να παρερμηνεύσει τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς από πλευράς των Ευρωπαίων συμμάχων, εκλαμβάνοντας τα συμβατικά πλήγματα ως την απαρχή μιας ευρύτερης στρατιωτικής επίθεσης.

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Το κλίμα ανησυχίας ενισχύεται, δεδομένου ότι το Βερολίνο ενισχύει ραγδαία το οπλοστάσιό του με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, στους οποίους περιλαμβάνονται συστήματα ικανά να πλήξουν στόχους που βρίσκονται βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας.

Σύμφωνα με Γάλλους αξιωματούχους, κρίνεται απαραίτητο ο σχεδιασμός του Βερολίνου σχετικά με την ανάπτυξη και τη χρήση των εν λόγω οπλικών συστημάτων να εναρμονιστεί με το γαλλικό πυρηνικό δόγμα, προκειμένου να αποτραπούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.

Σύμφωνα με τους FT, η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 12 δισ. ευρώ στην ανάπτυξη ενός νέου οπλοστασίου πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, με στόχο την αποτροπή της Ρωσίας.

Το εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πυραύλους κρουζ χαμηλού κόστους, αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk και προηγμένα οπλικά συστήματα που αναπτύσσονται από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο.

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Στο πλαίσιο αυτό, το Βερολίνο σχεδιάζει να δαπανήσει σχεδόν 3,4 δισ. ευρώ για την προμήθεια αμερικανικών πυραύλων κρουζ Tomahawk και κινητών εκτοξευτών Typhon.

Με αναφερόμενο βεληνεκές περίπου 2.500 χιλιομέτρων, οι πύραυλοι αυτοί θα προσέφεραν στη Γερμανία τη δυνατότητα πραγματοποίησης πληγμάτων από το έδαφος εναντίον στόχων που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Παράλληλα, η Γερμανία συνεργάζεται με το Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα απόρρητο πρόγραμμα ανάπτυξης πυραύλων.

Το κοινό πρόγραμμα «Deep Precision Strike» προβλέπει τη δημιουργία οπλικού συστήματος ικανού να πλήττει στόχους σε αποστάσεις έως και 2.000 χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κόμβων εφοδιαστικής υποστήριξης και γραμμών ανεφοδιασμού στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Το σύστημα θα μπορούσε να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία έως το 2034.

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«Μπορεί να φτάσουμε στο πυρηνικό όριο χωρίς καν να το καταλάβουμε»

Το ενδεχόμενο μιας λανθασμένης ερμηνείας των ευρωπαϊκών στρατιωτικών κινήσεων από τη Μόσχα αποτελεί βασική πηγή ανησυχίας για τη γαλλική πλευρά.

«Εάν οι Ρώσοι παρερμηνεύσουν το μήνυμα, θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο πυρηνικό όριο χωρίς καν να το συνειδητοποιήσουμε», δήλωσε Γάλλος αξιωματούχος στους Financial Times.

Το Παρίσι ανησυχεί επίσης ότι η Μόσχα θα μπορούσε να θεωρήσει τη Γαλλία υπεύθυνη για επιθέσεις που θα πραγματοποιούσαν άλλοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, ακόμη και στην περίπτωση που γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις δεν θα είχαν καμία άμεση συμμετοχή.

Μία από τις πηγές που επικαλούνται οι Times σημείωσε ότι η Γαλλία έχει αναπτύξει μια συγκεκριμένη πυρηνική «γραμματική και λεξιλόγιο», την οποία δεν διαθέτει η Γερμανία. Με τη διατύπωση αυτή υπογράμμισε τις διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες ως προς την αντίληψη της πυρηνικής αποτροπής, τη διαχείριση των στρατιωτικών μηνυμάτων προς έναν αντίπαλο και τον κίνδυνο κλιμάκωσης μιας σύγκρουσης.

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Το Βερολίνο συμφωνεί στην ανάγκη κοινού δόγματος

Παρά τις γαλλικές ανησυχίες, η γερμανική πλευρά εμφανίζεται θετική στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου για τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς και τη διαχείριση των κινδύνων κλιμάκωσης.

Ανώτερος Γερμανός αξιωματούχος δήλωσε στους Financial Times ότι το Βερολίνο «δεν θα μπορούσε να συμφωνεί περισσότερο» με την ανάγκη ύπαρξης κοινού δόγματος. «Δεν πρόκειται για κάτι που ζητούν οι Γάλλοι και στο οποίο εμείς αντιστεκόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές συζητήσεις είχαν προηγουμένως φτάσει σε αδιέξοδο εξαιτίας εσωτερικών συζητήσεων στη Γαλλία σχετικά με το μέλλον της πυρηνικής στρατηγικής της χώρας. Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, οι διαβουλεύσεις μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου αποκτούν πλέον νέα δυναμική.

Η άρνηση της Γερμανίας να παραδώσει πυραύλους Taurus στην Ουκρανία

Η ταχεία ανάπτυξη των γερμανικών δυνατοτήτων σε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς έχει αναζωπυρώσει και τη συζήτηση σχετικά με την απροθυμία του Βερολίνου να προμηθεύσει την Ουκρανία με αντίστοιχα οπλικά συστήματα.

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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέφερε το αίτημα του Κιέβου για την απόκτηση γερμανικών πυραύλων κρουζ Taurus, σε συνέντευξή του στις 5 Νοεμβρίου στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF. Ο ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του επιθυμεί να αγοράσει τα συγκεκριμένα όπλα, προκειμένου να τα δοκιμάσει σε πραγματικές συνθήκες μάχης.

Το Βερολίνο, ωστόσο, έχει αρνηθεί επανειλημμένα να παραδώσει τους πυραύλους, επικαλούμενο ανησυχίες για τον κίνδυνο κλιμάκωσης του πολέμου με τη Ρωσία.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, έχει υποστηρίξει ότι η Ουκρανία διαθέτει ήδη τη δυνατότητα να πλήττει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και στρατιωτικές εγκαταστάσεις εφοδιαστικής υποστήριξης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εγχώριας κατασκευής.