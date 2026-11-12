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Ένα δίκτυο 100.000 δορυφόρων φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί τις υποθαλάσσιες οπτικές ίνες που μεταφέρουν σχεδόν το σύνολο των διεθνών δεδομένων. Οι τεχνολογικές υποσχέσεις, το τεράστιο οικονομικό στοίχημα και τα εμπόδια στην υλοποίηση του σχεδίου.

Μια από τις πιο φιλόδοξες ανατροπές στην ιστορία των παγκόσμιων τηλεπικοινωνιών οραματίζεται ο Έλον Μασκ. Ο ιδρυτής της SpaceX εκτιμά ότι ένα γιγαντιαίο δίκτυο δορυφόρων, εξοπλισμένων με προηγμένα συστήματα επικοινωνίας λέιζερ, θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τις υποθαλάσσιες οπτικές ίνες, πάνω στις οποίες στηρίζεται σήμερα η λειτουργία του παγκόσμιου Ίντερνετ.

Η πρόταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη, τα κέντρα δεδομένων και η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές υπηρεσίες δημιουργούν πρωτοφανείς ανάγκες μεταφοράς πληροφοριών. Ταυτόχρονα, οι γεωπολιτικές εντάσεις αναδεικνύουν την ευπάθεια των υποθαλάσσιων καλωδίων, τα οποία αποτελούν κρίσιμη υποδομή για την παγκόσμια οικονομία.

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Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο Μασκ υποστήριξε ότι ένας αστερισμός περισσότερων από 100.000 δορυφόρων, με περίπου 100 συνδέσεις λέιζερ ανά δορυφόρο και ταχύτητες άνω των 10 terabits ανά δευτερόλεπτο ανά σύνδεση, θα μπορούσε να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό των υποθαλάσσιων καλωδίων.

Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν τεχνολογικούς στόχους και όχι επιδόσεις ενός ήδη λειτουργικού δικτύου. Η SpaceX έχει παρουσιάσει σχέδια σημαντικής επέκτασης του Starlink, ωστόσο η μετάβαση σε ένα σύστημα τέτοιας κλίμακας απαιτεί τεράστιες επενδύσεις, νέες εκτοξεύσεις και σημαντικές τεχνολογικές βελτιώσεις.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, περισσότερο από το 99% της διεθνούς διακίνησης δεδομένων πραγματοποιείται μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων. Η TeleGeography καταγράφει για το 2026 περισσότερα από 600 ενεργά υποθαλάσσια τηλεπικοινωνιακά συστήματα, τα οποία συνδέουν τις ηπείρους και υποστηρίζουν σχεδόν κάθε δραστηριότητα της ψηφιακής οικονομίας.

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Οι οπτικές ίνες διαθέτουν σήμερα καθοριστικά πλεονεκτήματα. Προσφέρουν εξαιρετικά υψηλή χωρητικότητα, σταθερότητα και χαμηλό κόστος μεταφοράς δεδομένων, ιδιαίτερα σε διαδρομές όπου η ζήτηση είναι μεγάλη. Η εγκατάστασή τους απαιτεί σημαντικά αρχικά κεφάλαια, όμως η διάρκεια ζωής ενός σύγχρονου υποθαλάσσιου συστήματος μπορεί να φτάσει περίπου τα 25 χρόνια.

Αντίθετα, οι δορυφόροι χαμηλής τροχιάς έχουν περιορισμένη επιχειρησιακή διάρκεια και χρειάζονται συχνότερη αντικατάσταση. Επιπλέον, η μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων μεταξύ δορυφόρων δεν εξασφαλίζει αυτομάτως ότι αυτές μπορούν να διοχετευθούν με την ίδια ταχύτητα προς τους χρήστες και τα επίγεια δίκτυα.

Εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά προβλήματα του σχεδίου. Οι συνδέσεις λέιζερ επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ δορυφόρων, όμως τα δεδομένα πρέπει τελικά να φτάσουν στη Γη. Η χωρητικότητα των συνδέσεων με τους επίγειους σταθμούς, οι περιορισμοί του διαθέσιμου φάσματος και η διαχείριση της αυξημένης κίνησης παραμένουν κρίσιμες παράμετροι.

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Ο Μασκ επικαλείται επίσης το πλεονέκτημα της ταχύτητας. Το φως διαδίδεται ταχύτερα στο κενό του Διαστήματος από ό,τι μέσα στις οπτικές ίνες, ενώ οι δορυφορικές διαδρομές μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι συντομότερες. Αυτό ενδέχεται να προσφέρει πλεονέκτημα σε εφαρμογές όπου ακόμη και ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου έχουν σημασία, όπως οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές υψηλής συχνότητας.

Ωστόσο, η μικρότερη καθυστέρηση δεν συνεπάγεται μεγαλύτερη συνολική χωρητικότητα ούτε χαμηλότερο κόστος. Η αντικατάσταση ενός υποθαλάσσιου συστήματος που μεταφέρει τεράστιους όγκους δεδομένων παραμένει πολύ διαφορετική πρόκληση από την παροχή γρήγορης σύνδεσης σε μεμονωμένους χρήστες.

Υπάρχει και η γεωπολιτική διάσταση. Τα υποθαλάσσια καλώδια έχουν μετατραπεί σε στρατηγικές υποδομές, καθώς πιθανές διακοπές λειτουργίας τους μπορούν να επηρεάσουν τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες. Οι κυβερνήσεις αναζητούν πλέον περισσότερες εναλλακτικές διαδρομές για να περιορίσουν τον κίνδυνο εκτεταμένων διακοπών.

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Ένα παγκόσμιο δορυφορικό δίκτυο θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετη ανθεκτικότητα. Θα δημιουργούσε όμως και νέες εξαρτήσεις, καθώς σημαντικό μέρος των διεθνών επικοινωνιών θα μπορούσε να συγκεντρωθεί σε υποδομές που ελέγχονται από έναν περιορισμένο αριθμό ιδιωτικών εταιρειών.

Για την Ευρώπη, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η ψηφιακή κυριαρχία, η προστασία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και η εξασφάλιση εναλλακτικών συνδέσεων αποτελούν πλέον βασικές προτεραιότητες. Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο, συμμετέχει σε αυτό το σύστημα ως σημείο διασύνδεσης διεθνών τηλεπικοινωνιακών διαδρομών.

Η οικονομική πραγματικότητα, πάντως, δείχνει ότι οι υποθαλάσσιες οπτικές ίνες δεν πρόκειται να εξαφανιστούν σύντομα. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι οι ετήσιες επενδύσεις σε υποθαλάσσια καλώδια θα ξεπεράσουν τα 4 δισ. δολάρια την περίοδο 2025-2027, καθώς η ζήτηση για διεθνή χωρητικότητα συνεχίζει να αυξάνεται.

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Το πιθανότερο σενάριο είναι η συνύπαρξη των δύο τεχνολογιών. Οι δορυφόροι θα αποκτούν μεγαλύτερο ρόλο στην κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών, στην εξασφάλιση εφεδρικών επικοινωνιών και ενδεχομένως σε συγκεκριμένες συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων, ενώ οι οπτικές ίνες θα παραμένουν η βασική υποδομή μεταφοράς δεδομένων.

Το όραμα του Μασκ, επομένως, δεν αφορά απλώς την ταχύτερη πρόσβαση στο Ίντερνετ. Αφορά τη διεκδίκηση ενός σημαντικού τμήματος της παγκόσμιας τηλεπικοινωνιακής αγοράς και τον πιθανό ανασχεδιασμό των υποδομών από τις οποίες εξαρτάται η ψηφιακή οικονομία.

Το ερώτημα δεν είναι μόνο εάν οι δορυφόροι μπορούν κάποτε να ανταγωνιστούν τα υποθαλάσσια καλώδια. Είναι πόσο θα κοστίζει αυτή η μετάβαση, ποιος θα την πληρώσει και ποιος θα ελέγχει το δίκτυο του μέλλοντος.