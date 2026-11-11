Δορυφόροι made in Greece: Νέα μονάδα παραγωγής με δυνατότητα εξαγωγής 150 δορυφόρων ετησίως

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την ανακοίνωση επένδυσης του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών στην εταιρεία ICEYE. Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 (POOL / ΙΣΜΗΝΗ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ / ΙΝΤΙΜΕ ΔΙΑ ΜΕΣΩ EUROKINISSI)

Το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών επενδύει 35 εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία ICEYE για τη δημιουργία περισσότερων από 230 θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης

Το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF) πραγματοποίησε την πρώτη του επένδυση, ύψους 35 εκατ. ευρώ, στην ευρωπαϊκή εταιρεία δορυφορικής τεχνολογίας ICEYE, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια σύσκεψης στα γραφεία του Ταμείου.

Η επένδυση αυτή συνδέεται με τη δημιουργία στη χώρα μας της μεγαλύτερης παραγωγικής βάσης της εταιρείας, με δυνατότητα κατασκευής και εξαγωγής έως και 150 δορυφόρων κάθε χρόνο, καθώς και τη δημιουργία περισσότερων από 230 θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης.

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Η χρηματοδότηση αφορά την αγορά προνομιούχων μετοχών της ICEYE και εντάσσεται σε ευρύτερο επενδυτικό γύρο συνολικού ύψους 485 εκατ. ευρώ, στον οποίο συμμετέχουν κρατικά επενδυτικά ταμεία από το Κατάρ, τη Γαλλία, την Πολωνία και τη Φινλανδία, αλλά και εταιρείες όπως η BlackRock και η General Catalyst.

Η ICEYE, που ήδη διατηρεί γραμμή παραγωγής υποσυστημάτων στο Νέο Ψυχικό, σχεδιάζει νέα μονάδα στην Ελλάδα με ολοκληρωμένες δυνατότητες συναρμολόγησης, ενσωμάτωσης και δοκιμών δορυφόρων, καθώς και κατασκευής υποσυστημάτων. Η εταιρεία συμμετέχει ήδη στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, έχοντας κατασκευάσει τους δύο πρώτους ελληνικούς δορυφόρους τεχνολογίας SAR.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την επένδυση ως σημαντικό βήμα για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι αποδεικνύει τη δυνατότητα της χώρας να προσελκύει παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας.

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Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Είναι ένα μεγάλο άλμα αυτό το οποίο κάνουμε στην πατρίδα μας. Και θα έλεγα ότι είναι και η καλύτερη απόδειξη απέναντι σε διάφορους μεμψίμοιρους ότι το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδος αλλάζει δραστικά».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η επένδυση έχει διπλό χαρακτήρα, στρατηγικό και οικονομικό, καθώς το ελληνικό Δημόσιο προσδοκά σημαντικές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην εταιρεία.

Παράλληλα, τόνισε ότι η επιλογή της Ελλάδας για την ανάπτυξη της νέας παραγωγικής υποδομής σχετίζεται με την ποιότητα του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού και τη δυνατότητα δημιουργίας καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, που μπορούν να συμβάλουν στην επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες που αποκτά η Ελλάδα στον διαστημικό τομέα, σημειώνοντας ότι οι ελληνικοί δορυφόροι που βρίσκονται ήδη σε τροχιά παρέχουν εικόνες και δεδομένα χρήσιμα για την εθνική άμυνα, την πολιτική προστασία και τη χαρτογράφηση της Επικράτειας.

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Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην προγραμματιζόμενη αποστολή του Αδριανού Γολέμη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2027, όπου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε, θα παραμείνει για 15 ημέρες, πραγματοποιώντας επιστημονικά πειράματα.

Τέλος, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι επενδύσεις του HIIF πραγματοποιούνται με όρους διαφάνειας και ανεξαρτησίας, ενώ προανήγγειλε τη συνέχιση των επενδυτικών πρωτοβουλιών σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας.

«Προσβλέπουμε και στις επόμενες επενδύσεις», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι τόσο η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας όσο και η εξασφάλιση επενδυτικών αποδόσεων για το ελληνικό Δημόσιο.