Οι γονείς των αθλητριών καταγγέλλουν μεθόδευση για τη μοριοδότηση της κόρης του παραιτηθέντος υφυπουργού και ζητούν την αποχώρηση της διοίκησης του συλλόγου από το σωματείο

Με αφορμή την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη, οι γονείς των αθλητριών της ομάδας χάντμπολ της Πυλαίας προχώρησαν σε κοινή ανακοίνωση. Στο κείμενό τους, ζητούν επιπλέον την αποχώρηση της διοίκησης του συλλόγου, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο ως το «έτερον-ήμισυ» της υπόθεσης που αφορά την ένταξη της κόρης του υφυπουργού στην ομάδα, με στόχο τη μοριοδότηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η καταγγελία των γονέων

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι η μεθόδευση είχε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο της περσινής χρονιάς, σε συνεννόηση μεταξύ του προέδρου και του Δ.Σ. του ΑΕΣΧ Πυλαίας με τον παραιτηθέντα υφυπουργό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε θυελλώδη συνάντηση που είχε ακολουθήσει, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μπαμπαράτσας φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έχει το δικαίωμα να εντάσσει στην ομάδα όποια αθλήτρια επιθυμεί. Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι γονείς, μέλος του Δ.Σ. τους προέτρεψε να αποδεχτούν τη νέα πραγματικότητα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Πρόεδρος μας είπε να αποδεχτούμε τη φυτευτή αθλήτρια».

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Οι γονείς τονίζουν πως, παρά τις οικονομικές τους συνεισφορές σε εξοπλισμό και μετακινήσεις, αντιμετωπίστηκαν με αλαζονεία. Στην ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι ο πρόεδρος της Πυλαίας, ο οποίος είναι και αντιδήμαρχος καθαριότητας στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, είχε χαρακτηρίσει τους ίδιους «κουκουλοφόρους που πηγαίνουμε τον τόπο χρόνια πίσω».

Ερωτήματα για τη διοίκηση

Μετά την παραίτηση του υφυπουργού, οι γονείς θέτουν ζήτημα παραμονής του προέδρου, της αντιπροέδρου και του υπόλοιπου Δ.Σ. του σωματείου. Παράλληλα, αναμένουν τη στάση του Δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη, δεδομένου ότι ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του ΑΕΣΧ Πυλαίας κατέχουν θέσεις αντιδημάρχων στη διοίκησή του.