Νέα ερωτήματα για την υπόθεση Τσαβδαρίδη – Η μοριοδότηση 10% και όσα καταγγέλλουν γονείς αθλητριών

Η κόρη του υφυπουργού φέρεται να αξιοποίησε την πρόσθετη μοριοδότηση δέκα τοις εκατό για αίτηση εισαγωγής σε πανεπιστημιακό τμήμα παρά τις δηλώσεις του πατέρα της

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της κόρης του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, και τη συμμετοχή της στην πρωταθλήτρια ομάδα χάντμπολ νεανίδων της Πυλαίας έρχονται στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Χριστίνα Κοραή, η νεαρή φέρεται να έκανε χρήση της πρόσθετης μοριοδότησης 10% για να υποβάλει αίτηση εισαγωγής στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου, παρά τη δημόσια δήλωση του πατέρα της ότι δεν αξιοποίησε τα επιπλέον μόρια για την εισαγωγή της σε ελληνικό πανεπιστήμιο.

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Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις μετά τις καταγγελίες γονέων αθλητριών της Πυλαίας, σύμφωνα με τις οποίες η κόρη του υφυπουργού εμφανιζόταν στα φύλλα αγώνα της ομάδας, χωρίς να συμμετέχει ουσιαστικά στην αγωνιστική της δραστηριότητα.

Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι η παρουσία της στην ομάδα είχε ως σκοπό την εξασφάλιση της προβλεπόμενης μοριοδότησης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, από την πλευρά του, απορρίπτει τις καταγγελίες, επιμένοντας ότι η κόρη του ήταν νόμιμα εγγεγραμμένη αθλήτρια και συμμετείχε κανονικά στους αγώνες.

Η αποκάλυψη για τη χρήση της μοριοδότησης 10%

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Χριστίνα Κοραή στο Live News, η κόρη του υφυπουργού συγκέντρωσε περίπου 9.700 μόρια στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και πέτυχε την εισαγωγή της στο Τμήμα Γεωπονίας στη Λάρισα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, φέρεται να αξιοποίησε την πρόσθετη μοριοδότηση 10% προκειμένου να υποβάλει αίτηση εισαγωγής στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου, όπου τελικά δεν φοίτησε.

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Η πληροφορία αυτή έρχεται σε αντιπαραβολή με την αρχική τοποθέτηση του υφυπουργού, ο οποίος είχε δηλώσει:

«Η κόρη μου ουδέποτε έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης για να ενταχθεί σε κάποια σχολή σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Η κόρη μου συμμετείχε στις Πανελλαδικές εξετάσεις όπως κάθε παιδί, διάβασε, κόπιασε και με το σπαθί της κατάφερε να περάσει στο τμήμα Γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας».

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν η πρόσθετη μοριοδότηση χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής, ακόμη και αν δεν οδήγησε τελικά σε φοίτηση στο συγκεκριμένο τμήμα.

«Δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια της» – Τι καταγγέλλουν οι γονείς

Γονείς αθλητριών της Πυλαίας καταγγέλλουν στο MEGA ότι η κόρη του υφυπουργού δεν συμμετείχε στις προπονήσεις και δεν αγωνίστηκε με την ομάδα.

«Δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια της, δεν ξέρει το παιδί χάντμπολ, δεν ξέρει, δεν μπήκε ποτέ μέσα στο γήπεδο. Για όλα υπάρχουν αποδείξεις, ξεκάθαρες αποδείξεις, υπάρχουν βιντεοσκοπήσεις, φωτογραφίες, τα φύλλα αγώνος», ανέφερε πατέρας αθλήτριας.

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Στο ρεπορτάζ παρουσιάστηκαν φύλλα αγώνα στα οποία περιλαμβάνεται το όνομα της νεαρής, καθώς και φωτογραφικό υλικό από την παρουσία της στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, η νεαρή ταξίδευε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να δηλώνεται στους αγώνες, χωρίς να συμμετέχει στην αγωνιστική διαδικασία.

«Τι δουλειά είχε αυτό το παιδί από Αθήνα να παίζει στην Πυλαία; Δηλαδή να παίρνει το αεροπλάνο καθημερινά γιατί καθημερινά κάνουν προπονήσεις και ερχόταν στις προπονήσεις; Ποτέ δεν εμφανίστηκε το παιδί, εμφανίστηκε μόνο σε κάτι αγώνες», ανέφερε άλλος γονέας.

Καταγγελία για χρηματική ενίσχυση στο σωματείο

Στις καταγγελίες περιλαμβάνεται και αναφορά σε χρηματικό ποσό που φέρεται να δόθηκε για την κάλυψη υποχρεώσεων του σωματείου.

«Δεν έχει παίξει ποτέ, δεν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο να πατήσει. Υπήρχε ένα ποσό σοβαρό που δόθηκε για τότε υποχρεώσεις του σωματείου, προφανώς για να πάρει τα μόρια το παιδί», υποστήριξαν γονείς αθλητριών.

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Πρόκειται για ισχυρισμό των καταγγελλόντων, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την καταβολή χρημάτων ή τη σύνδεσή της με τη μοριοδότηση.

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης αρνείται ότι μεσολάβησε για την παροχή χρημάτων στο σωματείο.

Τι απαντά ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης υποστηρίζει ότι η κόρη του διέθετε νόμιμο δελτίο αθλήτριας και συμμετείχε στους αγώνες της ομάδας.

«Όχι σε όλους τους αγώνες προφανώς, ήταν επιλογή του προπονητή πότε θα αγωνίζεται και πότε όχι. Αγωνίστηκε κανονικά, ήταν νόμιμα αθλήτρια με δελτίο που εκδόθηκε από την Ομοσπονδία χειροσφαίρισης, συμμετείχε κανονικά στους αγώνες και γι’ αυτό ήταν γραμμένη στα φύλλα αγώνα», ανέφερε.

Η θέση αυτή διαφέρει από τις καταγγελίες των γονέων, οι οποίοι επιμένουν ότι η νεαρή δεν είχε ουσιαστική αγωνιστική συμμετοχή.

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Τι αναφέρει η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης

Η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης επιβεβαίωσε ότι η νεαρή διέθετε νόμιμα εκδοθέν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και είχε φυσική παρουσία στον πάγκο της Πυλαίας κατά τους αγώνες στους οποίους δηλώθηκε.

Στην ανακοίνωσή της, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργούν ζητήματα αξιοκρατίας και ίσης μεταχείρισης.

«Σύμφωνα με τα επίσημα αγωνιστικά στοιχεία, η συγκεκριμένη αθλήτρια διαθέτει νόμιμα εκδοθέν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και είχε φυσική παρουσία στον πάγκο της ομάδας της κατά τη διάρκεια των αγώνων στους οποίους δηλώθηκε. Ασφαλώς, τέτοιου είδους επιλογές ενδέχεται να εγείρουν ζητήματα ηθικής τάξης, αξιοκρατίας ή ίσης μεταχείρισης μεταξύ των αθλητριών ενός σωματείου».

Μιλώντας στο MEGA, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας διευκρίνισε ότι το δελτίο της νεαρής εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

«Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω με σαφήνεια είναι ότι το δελτίο αθλουμένης βγήκε τον Οκτώβριο του 2025. Εάν σε μικρότερη ηλικία συμμετείχε σε αγώνες χωρίς δελτίο στην κατηγορία των μίνι δεν είναι επίσημοι αγώνες, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η έρευνα για ενδεχόμενη προηγούμενη συμμετοχή της νεαρής σε ομάδα χάντμπολ στη Βέροια δεν απέδωσε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν σχετική αγωνιστική δραστηριότητα.

Πληροφορίες για απειλές σε βάρος του προπονητή

Μία ακόμη διάσταση της υπόθεσης αφορά τον προπονητή της Πυλαίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προπονητής φέρεται να είχε διαφωνήσει με τη συμμετοχή της νεαρής, εκτιμώντας ότι η είσοδός της στον αγωνιστικό χώρο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική της ακεραιότητα, λόγω της φύσης του αθλήματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η παρουσία της στην ομάδα αποτελούσε απόφαση της διοίκησης και όχι δική του επιλογή και μάλιστα, είχε σημειωθεί έντονος καβγάς έξω από γήπεδο στη Θεσσαλονίκη ενώ ο προπονητής φέρεται να δέχτηκε απειλές. Ωστόσο, ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια αυτές τις αναφορές.