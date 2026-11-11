Ισπανία: Μαζικές κινητοποιήσεις για τη στεγαστική κρίση ενόψει εκλογών

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στη Μαδρίτη διεκδικώντας το δικαίωμα στη στέγαση και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές

Στη Μαδρίτη, δεκάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε διαδήλωση κατά την ολοκλήρωση της γενικής απεργίας στην Ισπανία, διεκδικώντας το δικαίωμα στη στέγαση και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Η κινητοποίηση έλαβε χώρα λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

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Η απεργιακή δράση, η οποία χαρακτηρίστηκε «πολύ σημαντική» από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε ορισμένους κλάδους, ενώ από την πλευρά της η εργοδοσία την έκρινε «αδύναμη», αποτελεί δείκτη της κοινωνικής δυσαρέσκειας ενόψει της κάλπης, όπου οι αναποφάσιστοι αναμένεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο.

Παράλληλα, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και σε άλλες ισπανικές πόλεις, ανάμεσά τους και η Βαρκελώνη, στη βορειοανατολική χώρα.