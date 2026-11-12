Στην κατοχή των συλληφθέντων, καθώς και σε χώρους όπου διέμεναν ή χρησιμοποιούσαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Δύο άνδρες, ηλικίας 56 και 37 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα της Τετάρτης στη Ρόδο, με την κατηγορία της εκβίασης ιδιοκτήτη επιχείρησης, από τον οποίο φέρονται να απαιτούσαν 23.700 ευρώ, απειλώντας ακόμη και τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι απαιτήσεις διατυπώθηκαν την τελευταία εβδομάδα και συνδέονταν με προηγούμενη επαγγελματική συνεργασία μεταξύ της επιχείρησης του 56χρονου και εκείνης του καταγγέλλοντος. Οι δύο πλευρές είχαν διαφωνία σχετικά με την επιστροφή χρημάτων για υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί.

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Ρόδος: Η προσημειωμένη παράδοση των 4.000 ευρώ

Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, ο 37χρονος φέρεται να επισκέφθηκε επανειλημμένα τα γραφεία του επιχειρηματία, ενεργώντας κατ’ εντολή του 56χρονου, και να απαιτούσε την καταβολή του ποσού, διατυπώνοντας απειλές κατά της ζωής του.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου προσημείωσαν το ποσό των 4.000 ευρώ, το οποίο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης παρέδωσε στον 37χρονο κατά τη διάρκεια προκαθορισμένης συνάντησης. Αμέσως μετά την παραλαβή των χρημάτων, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν. Ακολούθησε ο εντοπισμός και η σύλληψη του 56χρονου.

Κατά τις έρευνες στην κατοχή των συλληφθέντων, καθώς και σε χώρους όπου διέμεναν ή χρησιμοποιούσαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, δύο κινητά τηλέφωνα και ένα ξύλινο ρόπαλο τύπου μπέιζμπολ.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.