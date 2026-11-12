NASA: Νέο σχέδιο για την επιστροφή δειγμάτων από τον Άρη στη Γη- Με φόντο τον ανταγωνισμό με την Κίνα

Η NASA ανακοίνωσε ένα νέο σχέδιο με την ονομασία «Αρχιτεκτονική Ανάκτησης Δειγμάτων του Perseverance» (Perseverance Sample Retrieval Architecture – PSRA), με στόχο την επιστροφή στη Γη πετρωμάτων και δειγμάτων εδάφους από τον Άρη.

Η NASA ανακοίνωσε ένα νέο σχέδιο με την ονομασία «Αρχιτεκτονική Ανάκτησης Δειγμάτων του Perseverance» (Perseverance Sample Retrieval Architecture – PSRA), με στόχο την επιστροφή στη Γη πετρωμάτων και δειγμάτων εδάφους από τον Άρη.

Την απόφαση ανακοίνωσε η Τίφανι Μόργκαν, επικεφαλής του Προγράμματος Εξερεύνησης του Άρη της NASA. Η ομάδα PSRA αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες της τον Ιανουάριο του 2027, εξετάζοντας εναλλακτικές λύσεις για τη συλλογή και τη μεταφορά των αρειανών δειγμάτων που έχει συγκεντρώσει το ρόβερ Perseverance. Οι βασικές προτάσεις της αναμένεται να παρουσιαστούν έως τον χειμώνα του 2027-2028.

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Η νέα προσπάθεια ξεκινά σε μια περίοδο κατά την οποία η NASA βρίσκεται αντιμέτωπη με πιέσεις και ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματός της. Ανεξάρτητες αξιολογήσεις έχουν υπολογίσει το κόστος της αποστολής επιστροφής δειγμάτων από τον Άρη σε περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ άλλη ομάδα αξιολόγησης εκτίμησε ότι το εγχείρημα θα μπορούσε να υλοποιηθεί με περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια στιγμή, η Κίνα επιδιώκει να αποκτήσει προβάδισμα στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς η αποστολή Tianwen-3 έχει ως στόχο να μεταφέρει δείγματα από τον Άρη στη Γη έως το 2031. Έτσι, η επιστροφή των αρειανών δειγμάτων δεν αποτελεί μόνο επιστημονική πρόκληση, αλλά συνδέεται και με τον διεθνή ανταγωνισμό για την εξερεύνηση του Διαστήματος.

Τα δείγματα του Perseverance

Το ρόβερ Perseverance, ένα από τα πλέον προηγμένα ρομποτικά οχήματα εξερεύνησης που έχουν σταλεί στον Άρη, προσεδαφίστηκε στον πλανήτη στις 18 Φεβρουαρίου 2021. Κεντρικός στόχος της αποστολής της NASA είναι η αναζήτηση ενδείξεων για την ύπαρξη αρχαίας μικροβιακής ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη.

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Το ρόβερ εξερευνά τον κρατήρα Jezero, διαμέτρου περίπου 45 χιλιομέτρων, όπου εκτιμάται ότι υπήρχε κάποτε λίμνη, η οποία τροφοδοτούνταν από έναν ή περισσότερους ποταμούς. Η ροή του νερού είχε δημιουργήσει ένα δέλτα, καθιστώντας την περιοχή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για την αναζήτηση πιθανών ενδείξεων αρχαίας ζωής.

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Perseverance συλλέγει και αναλύει δείγματα πετρωμάτων. Όταν εντοπίζει υλικό επιστημονικού ενδιαφέροντος, λαμβάνει δείγματα από το εσωτερικό των πετρωμάτων και τα αποθηκεύει σε ειδικούς κυλίνδρους, σχεδιασμένους για τη συγκεκριμένη αποστολή. Στη συνέχεια, τους αφήνει σε προκαθορισμένα σημεία στην επιφάνεια του πλανήτη, ώστε να περισυλλεγούν από μελλοντική αποστολή και να μεταφερθούν στη Γη.

Αρχικά, η NASA είχε σχεδιάσει σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) το πρόγραμμα Mars Sample Return (MSR), το οποίο προέβλεπε την επιστροφή των δειγμάτων στη Γη. Ωστόσο, εξαιτίας διαφόρων τεχνικών και οικονομικών δυσκολιών, το πρόγραμμα τέθηκε αρχικά σε αναστολή και τελικά ακυρώθηκε, οδηγώντας στην αναζήτηση νέας προσέγγισης.