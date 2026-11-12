Πρόκειται για την πρώτη φορά που Ιρανοί υπήκοοι καταδικάζονται με βάση τον νέο νόμο για την εθνική ασφάλεια που τέθηκε σε ισχύ το 2023

Δύο Ιρανοί κρίθηκαν ένοχοι για κατασκοπεία εναντίον αντιφρονούντων δημοσιογράφων στη Βρετανία για λογαριασμό των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας. Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει, όπως επισημαίνεται, την αυξημένη δραστηριότητα του Ιράν στη χώρα.

Ο Μοσταφά Σεπαχβάντ, 41 ετών, κρίθηκε ένοχος για δύο αδικήματα, ενώ ο Φαρχάντ Τζαβάντι Μανές, 46 ετών, καταδικάστηκε για ένα αδίκημα βάσει της βρετανικής νομοθεσίας περί Εθνικής Ασφάλειας.

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Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για την πρώτη φορά που Ιρανοί υπήκοοι καταδικάζονται με βάση τον νέο νόμο για την εθνική ασφάλεια, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2023 με στόχο την αντιμετώπιση απειλών από ξένα κράτη όπως το Ιράν.

Η Βίκι Έβανς, ανώτερη συντονίστρια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της αστυνομίας, ανέφερε πως ο Σεπαχβάντ λάμβανε οδηγίες από τους Φρουρούς της Επανάστασης ή «μεσάζοντες» των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Η ίδια τόνισε ότι η υπόθεση «καταδεικνύει τη συνεχή και αυξανόμενη απειλή στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Ιράν».

Το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε ανάμιξη σε κατασκοπεία ή παρόμοιες δραστηριότητες. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί εξέφρασε «ενόχληση» όταν ενημερώθηκε για τη σύλληψη Ιρανών υπηκόων από τις βρετανικές αρχές.

⭕️Breaking News Two Iranian men have been found guilty in London of spying for the Islamic Republic. At Woolwich Crown Court, Mostafa Sepahvand, 41, and Farhad Javadi Manesh, 46, were convicted under the National Security Act of assisting a foreign intelligence service. They spied on journalists working for an international broadcaster banned by the regime, and on a lawyer. A third defendant was acquitted. According to the Crown Prosecution Service: 🔹 Sepahvand was promised tens of thousands of pounds. 🔹 He filmed and photographed his targets’ homes and workplaces. 🔹 He hunted for one target who had already fled their home for a hotel because of security fears. 🔹 He messaged his handler in Iran asking for £150,000 to “finish [the target] off”. They will be sentenced at the Old Bailey on 17 December. A regime that hunts its critics on the streets of London is not a negotiating partner. It is a terror threat. We will not be silenced!🦁🌞 Διαφήμιση Διαφήμιση November 12, 2026

Κατά την έναρξη της δίκης των δύο ανδρών τον περασμένο μήνα, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι οι κατηγορούμενοι παρακολουθούσαν δημοσιογράφους που εργάζονταν για το Iran International, τηλεοπτικό σταθμό στην περσική γλώσσα που εμφανίζεται επικριτικός προς την ιρανική κυβέρνηση, από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025.

Ο Σεπαχβάντ βρέθηκε ένοχος ότι βοήθησε ξένη υπηρεσία πληροφοριών και για δεύτερη κατηγορία που αφορά, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, σχέδιο για επίθεση σε έναν ή περισσότερους στόχους.

Ο Μανές καταδικάστηκε για βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, αλλά αθωώθηκε για τη δεύτερη κατηγορία που σχετίζεται με προετοιμασία επίθεσης. Οι ποινές τους θα ανακοινωθούν τον επόμενο μήνα.

Ένας τρίτος άνδρας, ο Σαπούρ Καλεχαλί Χάνι Νούρι, 57 ετών, αθωώθηκε και για τις δύο κατηγορίες.