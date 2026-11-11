Nvidia: Ο ερωτικός δεσμός που εξελίσσεται σε υπόθεση εθνικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ

Το Northwestern Polytechnical University με στρατιωτικούς δεσμούς αγόρασε δύο επεξεργαστές H200 της Nvidia έναντι 123.000 δολαρίων παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς.

Ο επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού Τζένσεν Χουάνγκ βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για τις σχέσεις του με Κινέζα επιχειρηματία που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, αποκαλύψεις του Reuters δείχνουν ότι κινεζικά πανεπιστήμια με στρατιωτικούς δεσμούς αποκτούν απαγορευμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς.

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Μια προσωπική υπόθεση με ενδεχόμενες συνέπειες για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών εξελίσσεται σε πολιτικό και επιχειρηματικό πονοκέφαλο για την Ουάσιγκτον.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia και μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας του FBI για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματία που φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με το Associated Press, η υπόθεση έχει προκαλέσει κινητοποίηση στο αμερικανικό Κογκρέσο, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνά πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί εξαγωγών προηγμένης τεχνολογίας από την εταιρεία Megaspeed, στην οποία είχε εργαστεί η γυναίκα.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες φέρεται να έχουν καταλήξει σε εκτιμήσεις περί κατασκοπευτικής δραστηριότητάς της, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

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Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν αποδειχθεί δικαστικά, ενώ το Πεκίνο τους χαρακτηρίζει αβάσιμους.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ έχει ζητήσει συγγνώμη από την οικογένειά του για την εξωσυζυγική σχέση, χωρίς να έχει τοποθετηθεί επί της ουσίας για τις καταγγελίες περί κατασκοπείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς για την υπόθεση, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι ο επικεφαλής της Nvidia τού διαβεβαίωσε πως δεν γνώριζε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ενδέχεται να ήταν κατάσκοπος.

Οι δεσμοί με τον Λευκό Οίκο και το κινεζικό μέτωπο

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα λόγω της στενής σχέσης του Χουάνγκ με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ τον έχει αναδείξει σε βασικό συνομιλητή του για την τεχνητή νοημοσύνη, τον έχει συμπεριλάβει σε επίσημες αποστολές στην Κίνα και τον τίμησε τον περασμένο Οκτώβριο με το Εθνικό Μετάλλιο Επιστήμης.

Η Nvidia, μάλιστα, προσέφερε 25 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

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Την ίδια στιγμή, ο Χουάνγκ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να διατηρήσουν την παρουσία τους στην κινεζική αγορά, επιτρέποντας την πώληση ορισμένων επεξεργαστών, ώστε να μην ενισχυθούν οι εγχώριοι ανταγωνιστές της Nvidia.

Η θέση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Κογκρέσο, καθώς Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί εκφράζουν φόβους ότι η πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ μπορεί να επιταχύνει τη στρατιωτική της ανάπτυξη.

Οι απαγορευμένοι επεξεργαστές φτάνουν στα κινεζικά πανεπιστήμια

Οι ανησυχίες ενισχύονται από νέα έρευνα του Reuters, σύμφωνα με την οποία το Northwestern Polytechnical University, κινεζικό ίδρυμα με στενούς δεσμούς με τον στρατό, αγόρασε δύο επεξεργαστές H200 της Nvidia έναντι 123.000 δολαρίων, παρά την ένταξή του στην αμερικανική λίστα εμπορικών περιορισμών.

Το πανεπιστήμιο, που πραγματοποιεί έρευνα σε στρατιωτικά αεροσκάφη, πυραύλους και δορυφόρους, φέρεται επίσης να εξασφάλισε πρόσβαση σε ισχυρούς επεξεργαστές μέσω συμβάσεων ενοικίασης υπολογιστικής ισχύος από κινεζικές εταιρείες.

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Το Reuters εντόπισε ανάλογες προμήθειες και σε άλλα κινεζικά πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων τα Shenzhen University και Beihang University.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τις δυσκολίες εφαρμογής των αμερικανικών περιορισμών, καθώς η πρόσβαση στην τεχνολογία μπορεί να εξασφαλίζεται μέσω εγχώριων μεσαζόντων και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Η διοίκηση της Nvidia υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως έχουν παραβιαστεί εταιρικά απόρρητα ή η εθνική ασφάλεια.

Το διοικητικό συμβούλιο διατηρεί την εμπιστοσύνη του στον Χουάνγκ, ο οποίος παραμένει επικεφαλής της εταιρείας και συνεργάζεται με τις έρευνες.

Το διακύβευμα, ωστόσο, ξεπερνά την προσωπική ζωή ενός ισχυρού επιχειρηματία.

Σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται καθοριστικός παράγοντας οικονομικής και στρατιωτικής ισχύος, η υπόθεση Χουάνγκ αγγίζει τον πυρήνα του ανταγωνισμού Ουάσιγκτον – Πεκίνου: ποιος ελέγχει την τεχνολογία του μέλλοντος και πόσο ασφαλής είναι η πρόσβαση σε αυτήν.