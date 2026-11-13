Στο ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA News 104.6, ο δράστης εμφανιζόμενος ως τεχνικός πείθει ηλικιωμένη να τοποθετήσει τα κοσμήματά της σε σακούλα

Ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Το MEGA News 104.6 μετέδωσε ένα συγκλονιστικό ηχητικό εξαπάτησης ηλικιωμένης από επιτήδειο ο οποίος παρίστανε τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ.

Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ο δράστης καταφέρνει να θολώσει την κρίση της γυναίκας, χτίζοντας ένα σενάριο πανικού γύρω από μια ανύπαρκτη διαρροή ρεύματος. Με απόλυτη ψυχραιμία και ασφυκτική καθοδήγηση, την οδηγεί βήμα-βήμα στην παράδοση των κοσμημάτων της, αποδεικνύοντας πόσο αδίστακτα λειτουργούν τα κυκλώματα που στοχοποιούν ευάλωτους πολίτες.

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Η απάτη

Οι δράστες χρησιμοποιούν εξαιρετικά αληθοφανείς διαλόγους, πειστικό ύφος και απόλυτη σιγουριά, κάνοντας σχεδόν αδύνατο για έναν ανυποψίαστο να καταλάβει από τα πρώτα λεπτά ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία παγίδα.

Ακολουθεί το ντοκουμέντο όπου αποκαλύπτεται βήμα βήμα πώς απατεώνας εμφανιζόμενος ως τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ οδηγεί μία ηλικιωμένη γυναίκα σε κατάσταση απόλυτης σύγχυσης.

Θύμα : Nαι;

: Nαι; Απατεώνας : Νομικός Ιωάννης ονομάζομαι, τηλεφωνώ από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ. Έχετε λάβει αλληλογραφία για τη διαρροή ρεύματος; Εντοπίσαμε κάποια διαρροή ρεύματος στην οικεία σας. Θέλετε να πάτε λίγο στον πίνακά σας να δείτε εάν αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι; Πηγαίνετε λίγο στο ματάκι της κουζίνας σας παρακαλώ πολύ. Θα έχουμε επικοινωνία στο κινητό, θέλω να το ακουμπήσετε κάπου, σε ανοιχτή γραμμή θα το αφήσετε.

: Νομικός Ιωάννης ονομάζομαι, τηλεφωνώ από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ. Έχετε λάβει αλληλογραφία για τη διαρροή ρεύματος; Εντοπίσαμε κάποια διαρροή ρεύματος στην οικεία σας. Θέλετε να πάτε λίγο στον πίνακά σας να δείτε εάν αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι; Πηγαίνετε λίγο στο ματάκι της κουζίνας σας παρακαλώ πολύ. Θα έχουμε επικοινωνία στο κινητό, θέλω να το ακουμπήσετε κάπου, σε ανοιχτή γραμμή θα το αφήσετε. Θύμα: Ναι.

Στη συνέχεια, δίνει άσχετες και παράλογες εντολές, κρατώντας το θύμα απασχολημένο και σε απομόνωση ενώ βρίσκεται σε συνεχή ανοιχτή ακρόαση.

Απατεώνας : Ανάψτε ένα ματάκι της κουζίνας στον βαθμό 3.

: Ανάψτε ένα ματάκι της κουζίνας στον βαθμό 3. Θύμα : Τι να βάλω πάνω; Να βάλω, τι να βάλω πάνω; Ένα μπρίκι είπες;

: Τι να βάλω πάνω; Να βάλω, τι να βάλω πάνω; Ένα μπρίκι είπες; Απατεώνας: Βάλε ένα μπρίκι με νεράκι. Ωραία, αφήστε το τώρα εκεί, να χαμηλώσουμε την τάση του ρεύματος. Ωραία, εφόσον έχετε βάλει μπρίκι, χαμηλώστε το στο 1»

Με μαεστρία, ασκείται ψυχολογική πίεση στο θύμα. Ο δράστης εφευρίσκει έναν ανυπόστατο «επιστημονικό» κίνδυνο για να εξαναγκάσει την ηλικιωμένη να μαζέψει τα χρυσαφικά της σε μία σακούλα.

Απατεώνας : Θέλω λίγο να πάρετε μία τσάντα, μία σακούλα δηλαδή, πλαστική ή χάρτινη, ό,τι έχετε.

: Θέλω λίγο να πάρετε μία τσάντα, μία σακούλα δηλαδή, πλαστική ή χάρτινη, ό,τι έχετε. Θύμα : Ναι.

: Ναι. Απατεώνας : Και να τοποθετήσετε μέσα το μπολ, μέσα το μπολ με τα κοσμήματα.

: Και να τοποθετήσετε μέσα το μπολ, μέσα το μπολ με τα κοσμήματα. Απατεώνας : Εάν εντοπιστούν από τη διαρροή του ρεύματος τα χρυσαφικά κοσμήματα, θα προκαλέσουν ραδιενέργεια.

: Εάν εντοπιστούν από τη διαρροή του ρεύματος τα χρυσαφικά κοσμήματα, θα προκαλέσουν ραδιενέργεια. Θύμα : Πού να τα βάλω; Σε πλαστική σακούλα;

: Πού να τα βάλω; Σε πλαστική σακούλα; Απατεώνας : Πάρτε μία τσαντούλα, σε μία σακούλα, βάλτε τα μέσα και δέστε από πάνω τη σακούλα για να μην τα εντοπίσει η διαρροή του ρεύματος. Θα βάλετε μόνο τα κοσμήματα στην τσαντούλα και θα την κλείσετε από πάνω.

: Πάρτε μία τσαντούλα, σε μία σακούλα, βάλτε τα μέσα και δέστε από πάνω τη σακούλα για να μην τα εντοπίσει η διαρροή του ρεύματος. Θα βάλετε μόνο τα κοσμήματα στην τσαντούλα και θα την κλείσετε από πάνω. Θύμα: Τα έβαλα και την έδεσα.

Με απόλυτη ηρεμία στη φωνή του, ο απατεώνας καθοδηγεί την ηλικιωμένη να αφήσει την τσάντα έξω από την πόρτα, στήνοντας την τέλεια κλοπή.

Απατεώνας : Θέλω λίγο να ηρεμήσετε. Είμαστε λίγα λεπτά για πριν από τη διαδικασία του black out.

: Θέλω λίγο να ηρεμήσετε. Είμαστε λίγα λεπτά για πριν από τη διαδικασία του black out. Θύμα : Ναι, και εγώ τι κάνω χωρίς φως;

: Ναι, και εγώ τι κάνω χωρίς φως; Απατεώνας : Πάρτε λίγο την τσαντούλα με τα κοσμήματα.

: Πάρτε λίγο την τσαντούλα με τα κοσμήματα. Θύμα : Ναι και τι να την κάνω;

: Ναι και τι να την κάνω; Απατεώνας : Θέλω λίγο να πάτε στην πόρτα, στην είσοδο του διαμερίσματος δηλαδή.

: Θέλω λίγο να πάτε στην πόρτα, στην είσοδο του διαμερίσματος δηλαδή. Θύμα : Ναι.

: Ναι. Απατεώνας : Ωραία, έχετε κάποιο χαλάκι απ’έξω;

: Ωραία, έχετε κάποιο χαλάκι απ’έξω; Θύμα : Ναι.

: Ναι. Απατεώνας : Ωραία, ακουμπήστε εκεί πάνω την τσαντούλα, στο χαλάκι.

: Ωραία, ακουμπήστε εκεί πάνω την τσαντούλα, στο χαλάκι. Θύμα : Την ακούμπησα.

: Την ακούμπησα. Απατεώνας: Ωραία, πολύ ωραία, τώρα θέλω λίγο να πάτε στο υπνοδωμάτιο, ωραία, γίνεται η φόρτωση του ρεύματος.

Η γυναίκα καταλαβαίνει τι συνέβη, αλλά ο δράστης συνεχίζει να ψεύδεται απροκάλυπτα.

Θύμα (με απόγνωση): Τα κοσμήματα τι έγιναν; Μου τα πήρανε. Μου τα πήρανε από το πατάκι. Τα χρυσαφικά, μου τα πήρανε από το πατάκι.

Απατεώνας: Όχι, πέρασε το κλιμάκιο κυρία μου για να τα φυλάξει, για να τα σκανάρει, επειδή έχουνε ραδιενέργεια τα πράγματά σας.