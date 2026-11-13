Ζωγράφου: Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο Μαθηματικό – Τι υποστηρίζουν οι δράστες

Επίθεση σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών είχαν συγκεντρωθεί σε αμφιθέατρο του Τμήματος Φυσικής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τη Γενική τους Συνέλευση, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 4 Νοεμβρίου 2026.

Οι συντάκτες της ανακοίνωσης υποστηρίζουν ότι στόχος τους ήταν μέλη της περιφρούρησης της ΕΑΑΚ-ΑΡΑΣ, ενώ ισχυρίζονται ότι δεν επιτέθηκαν σε φοιτητές που δεν συμμετείχαν στη συμπλοκή

Την ευθύνη για την επίθεση που σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου στο κτίριο του Μαθηματικού στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, ανέλαβε ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, με ανακοίνωση που αναρτήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου σε σχετική ιστοσελίδα

Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης γενικής συνέλευσης του Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικού. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν καταγγείλει την εισβολή δεκάδων κουκουλοφόρων, οι οποίοι έφεραν τσεκούρια και λοστούς, ενώ έκαναν λόγο και για ρίψη βομβών μολότοφ μέσα στο κτίριο.

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Από την επίθεση τραυματίστηκαν τρία άτομα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας τραυματίας υπέστη εγκαύματα στα χέρια, δεύτερος έφερε τραύματα στο κεφάλι και την κοιλιά και τρίτος τραυματίστηκε στο πόδι.

Στην ανακοίνωση ανάληψης ευθύνης, οι συντάκτες υποστηρίζουν ότι στόχος τους ήταν μέλη της περιφρούρησης της ΕΑΑΚ-ΑΡΑΣ, την οποία κατηγορούν για επιθέσεις σε βάρος ατόμων του αναρχικού χώρου στα πανεπιστήμια. Ισχυρίζονται ότι δεν εισήλθαν στον χώρο της γενικής συνέλευσης ούτε επιτέθηκαν σε φοιτητές που δεν συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Παράλληλα, περιγράφουν τη δική τους εκδοχή για τα επεισόδια, υποστηρίζοντας ότι επιτέθηκαν και σε δεύτερη ομάδα, η οποία επιχείρησε να τους εγκλωβίσει κλείνοντας μεταλλική πόρτα. Στο τέλος της ανακοίνωσης προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια από την πλευρά της ΑΡΑΣ θα απαντηθεί.

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Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι του Φοιτητικού Συλλόγου είχαν καταγγείλει ότι στην επίθεση συμμετείχαν περισσότερα από 50 άτομα, τα οποία επιχείρησαν να διαλύσουν τη συνέλευση, ενόψει του τριημέρου εκδηλώσεων για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Όπως ανέφεραν, οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν στους συμμετέχοντες στη συνέλευση, αλλά επηρέασαν και άλλους φοιτητές που βρίσκονταν στους διαδρόμους του κτιρίου.

Σε βίντεο από το περιστατικό διακρίνονται φωτιές, άτομα με κράνη και κοντάρια, καθώς και άνθρωπος τυλιγμένος στις φλόγες. Παράλληλα, είχαν αναφερθεί φθορές στο κτίριο του Μαθηματικού.