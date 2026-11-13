Κως: Θρίλερ στη θάλασσα με 30 μετανάστες – Καταδίωξη, ελιγμοί και προειδοποιητικοί πυροβολισμοί από το Λιμενικό

Σκηνές καταδίωξης εκτυλίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη θαλάσσια περιοχή της Κω, όταν ταχύπλοο που μετέφερε 30 αλλοδαπούς επιχείρησε να ξεφύγει από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού

Όλα ξεκίνησαν όταν οι λιμενικοί εντόπισαν το ταχύπλοο ανοιχτά της περιοχής «Θέρμα». Μόλις ο χειριστής αντιλήφθηκε την παρουσία τους, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να αλλάξει πορεία για να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη. Παρά τα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών, ο χειριστής δεν σταμάτησε. Αντίθετα, σύμφωνα με το Λιμενικό, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και επιχείρησε να εμβολίσει το περιπολικό σκάφος. Τα δύο σκάφη ήρθαν σε επαφή, με τους αεροθαλάμους τους να ακουμπούν.

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Τότε, το πλήρωμα του Λιμενικού προχώρησε σε προειδοποιητικές βολές σε ασφαλή τομέα, με αποτέλεσμα το ταχύπλοο να ακινητοποιηθεί.

Οι 30 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Κω. Δύο από αυτούς διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας για προληπτικούς λόγους.

Αναγνωρίστηκε ως διακινητής ένας 28χρονος

Από τους επιβαίνοντες, συνελήφθη ένας 28χρονος υπήκοος Αφγανιστάν, καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής τους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση μεταναστών, εγκληματική οργάνωση, απείθεια και παράνομη είσοδο στη χώρα. Το ταχύπλοο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους κατασχέθηκε.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Κω.