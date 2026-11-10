Ελλάδα

Συναγερμός στην Γαύδο: Εντοπίστηκαν 88 μετανάστες σε δυο λέμβους

Συναγερμός στην Γαύδο: Εντοπίστηκαν 88 μετανάστες σε δυο λέμβους
10/11/2026, 09:02
TANEA Newsroom
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Τουλάχιστον 88 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους νότια της Γαύδου, σε ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που συντονίστηκαν από το ΕΚΣΕΔ.

Σύμφωνα με τις αρχές, η πρώτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αργά τη νύχτα της Δευτέρας, όταν εντοπίστηκε λέμβος με 35 αλλοδαπούς επιβαίνοντες από εναέριο μέσο της Frontex, σε απόσταση 22 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου. Η περισυλλογή των μεταναστών έγινε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Σε δεύτερη επιχείρηση που διεξήχθη το πρωί, εντοπίστηκε άλλη λέμβος με περίπου 53 αλλοδαπούς, 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex. Η περισυλλογή αυτών των ατόμων πραγματοποιήθηκε από πλοίο της δύναμης Frontex.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης ολοκληρώθηκαν υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

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