ΗΠΑ: Άγριες σκηνές σε σχολικό πρωτάθλημα – Προπονήτρια χτύπησε διαιτητή (vid)

Η προπονήτρια Κόσι Κόνγκτον παραιτήθηκε από τα καθήκοντά της στο λύκειο Φλάτχεντ μετά το περιστατικό, ενώ ο διαιτητής Σον Γουέτζελ απομακρύνθηκε από τη θέση του

Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια αγώνα σχολικού πρωταθλήματος μπάσκετ στη Μοντάνα των ΗΠΑ.

Το γύρο των social media κάνει το βίντεο με το επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα σχολικών ομάδων μπάσκετ στις ΗΠΑ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σε αυτό, πρωταγωνιστεί μια προπονήτρια η οποία αρχικά έχει φραστικό επεισόδιο με διαιτητή, με την κατάσταση να… κλιμακώνεται πολύ γρήγορα. Η Κόσι Κόνγκτον πηδάει τα κάγκελα και επιτίθεται στον διαιτητή Σον Γουέτζελ, με τους δύο να πιάνονται στα χέρια.

Μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε πίσω στο 2025, αλλά το βίντεο δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα, η Κόνγκντον παραιτήθηκε από τη θέση της προπονήτριας της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του λυκείου Φλάτχεντ της Μοντάνα, ενώ και ο Γουέτζελ απομακρύνθηκε από τη θέση του βοηθού προπονητή στην ομάδα μπάσκετ ενός άλλου τοπικού λυκείου.

Δείτε το βίντεο με το περιστατικό