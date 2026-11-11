Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία οι δέκα προσαγωγές αφορούν άτομα από την πλευρά που δέχθηκε την επίθεση ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Άγρια συμπλοκή με οπαδούς σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί σήμερα, έξω από το κτίριο του Εφετείου στην οδό Λουκάρεως.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες, οπαδοί μιας ομάδας δέχθηκαν επίθεση από υποστηρικτές αντίπαλης ομάδας, την ώρα που βρίσκονταν σε κατάστημα εστίασης επί της οδού Λουκάρεως. Κατά τις ίδιες αναφορές, η δεύτερη ομάδα, η οποία αποτελούνταν από περίπου 20 άτομα, φέρεται να προσέγγισε τους θαμώνες και να τους χτύπησε, προτού τραπεί σε φυγή.

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Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 10 προσαγωγές ατόμων που ανήκουν στην πλευρά που δέχθηκε την επίθεση, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.