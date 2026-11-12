Ελλάδα

Κατέρρευσε τμήμα ακατοίκητου κτηρίου στην οδό Κολοκοτρώνη – Στο σημείο η Πυροσβεστική

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατευθύνονται στο σημείο της οδού Κολοκοτρώνη όπου κατέρρευσε τμήμα ακατοίκητου κτηρίου το βράδυ της Πέμπτης προκαλώντας αναστάτωση

Κορδέλες αποκλεισμού σε στενό δρόμο της πόλης μπροστά από εργοτάξιο τη νύχτα

Intime

12/11/2026, 20:23
TANEA Newsroom
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Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Αθήνας το Βράδυ της Πέμπτης 12/11 εξαιτίας της κατάρρευσης τμήματος ακατοίκητου κτηρίου που βρίσκεται επί της οδού Κολοκοτρώνη 32 .

Όπως προκύπτει, κατέρρευσε η οροφή του κτίσματος ενώ έχει εντοπιστεί σημαντικός κίνδυνος για περαιτέρω υποχώρηση του κτηρίου, το οποίο τελεί υπό ανακατασκευή. Μάλιστα, μηχανικοί του Δήμου Αθηναίων εκτιμούν πως υπάρχει πιθανότητα να καταρρεύσει ολόκληρο το κτήριο.

Προβλέπεται η λήψη προληπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού της οδού Κολοκοτρώνη, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια του συμβάντος παραμένουν άγνωστα.

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Αθήνα κατάρρευση κτιρίου Πυροσβεστική

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