Η Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης

Από το 2019 μέχρι σήμερα, τι άλλαξε στο ελληνικό Δημόσιο και με ποια αποτελέσματα; Την απάντηση έδωσε στο Μπακού η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, στο συνέδριο «UN Governance Innovation Summit 2026», που έγινε στις 5 και 6 Νοεμβρίου στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν. Εκεί εκπροσώπησε την Ελλάδα σε μια συζήτηση για το μέλλον της Δημόσιας Διοίκησης, τις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των θεσμών.

Η κ. Χαραλαμπογιάννη μίλησε στη θεματική συζήτηση «Country Innovations in Action: What Works, Why and at What Scale?», όπου παρουσίασε την πορεία των μεταρρυθμίσεων της τελευταίας εξαετίας και τα μετρήσιμα αποτελέσματά τους, με στόχο ένα Δημόσιο πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και πιο κοντά στον πολίτη.

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Στα παραδείγματα που ανέφερε ήταν το νέο ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ) και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον στρατηγικό σχεδιασμό των αναγκών του Δημοσίου. Μίλησε επίσης για το σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης, που βασίζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα, και για τις παρεμβάσεις που απλουστεύουν τις διοικητικές διαδικασίες. Επέμεινε ιδιαίτερα στην εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων. Χωρίς νέες γνώσεις και δεξιότητες, όπως σημείωσε, δεν προχωρά ούτε ο ψηφιακός ούτε ο διοικητικός μετασχηματισμός.

Στάθηκε επίσης στο όφελος των διεθνών συνεργασιών και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, που μπορούν να δώσουν στην Ελλάδα εμπειρία από άλλες χώρες και να ανοίξουν δρόμο για νέες συνεργασίες στη μεταρρύθμιση της Διοίκησης. Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) Βασίλης Έξαρχος και εκπρόσωπος του «Reform Greece».

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Στο περιθώριο του συνεδρίου η Υφυπουργός είχε σειρά διμερών συναντήσεων, με θέμα τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στη Δημόσια Διοίκηση, την ψηφιακή διακυβέρνηση και την καινοτομία. Συναντήθηκε με τον Ulvi Mehdiyev, πρόεδρο της Κρατικής Επιτροπής Δημόσιων Υπηρεσιών και Κοινωνικής Καινοτομίας υπό τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, και με τον Sameddin Asadov, υφυπουργό Ψηφιακής Ανάπτυξης και Μεταφορών της χώρας. Είδε ακόμη τη Lana Morgoshia, υφυπουργό Δικαιοσύνης της Γεωργίας, και τον Ayubkhon Sultonov, πρώτο υφυπουργό Ψηφιακών Τεχνολογιών του Ουζμπεκιστάν.

Τη συμμετοχή της Ελλάδας στήριξε η ελληνική πρεσβεία στο Αζερμπαϊτζάν, που βοήθησε στην προετοιμασία της αποστολής και στη διευθέτηση των επαφών της Υφυπουργού.

Κατά την παραμονή της στο Μπακού, η κ. Χαραλαμπογιάννη συναντήθηκε και με το προεδρείο της Ελληνικής Κοινότητας Αζερμπαϊτζάν «ΑΡΓΩ», ενισχύοντας τους δεσμούς με τον απόδημο Ελληνισμό.