Ελλάδα

Αχαΐα: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Κορίνθου – Πατρών – Πύργου μετά τη λασπορροή

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Πατρών - Πύργου, σε τμήμα της Αχαΐας, όπου είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω λασπορροής στο οδόστρωμα

Αυτοκίνητα κινούνται σε σειρά σε δρόμο με σπίτια σε καταπράσινη πλαγιά στο βάθος

Intime

11/11/2026, 12:15
TANEA Newsroom
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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών – Πύργου, στο τμήμα της Αχαΐας, όπου είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω λασπορροής στο οδόστρωμα.

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία είχε διακοπεί στο τμήμα μετά τις σήραγγες της Παναγοπούλας, κοντά στην περιοχή Λαμπίρι, εξαιτίας της συσσώρευσης λάσπης στο οδόστρωμα.

Συνεργεία της «Ολυμπίας Οδού» πραγματοποίησαν εργασίες καθαρισμού, προκειμένου να απομακρύνουν τη λάσπη και να αποκαταστήσουν την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, η κυκλοφορία διεξαγόταν μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών – Κορίνθου, με εκτροπή των οχημάτων από τους κόμβους Δρεπάνου και Σελιανιτίκων.

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Αυτοκινητρόδρομος κυκλοφορία

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