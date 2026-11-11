Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Πατρών - Πύργου, σε τμήμα της Αχαΐας, όπου είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω λασπορροής στο οδόστρωμα

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών – Πύργου, στο τμήμα της Αχαΐας, όπου είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω λασπορροής στο οδόστρωμα.

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία είχε διακοπεί στο τμήμα μετά τις σήραγγες της Παναγοπούλας, κοντά στην περιοχή Λαμπίρι, εξαιτίας της συσσώρευσης λάσπης στο οδόστρωμα.

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Συνεργεία της «Ολυμπίας Οδού» πραγματοποίησαν εργασίες καθαρισμού, προκειμένου να απομακρύνουν τη λάσπη και να αποκαταστήσουν την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, η κυκλοφορία διεξαγόταν μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών – Κορίνθου, με εκτροπή των οχημάτων από τους κόμβους Δρεπάνου και Σελιανιτίκων.