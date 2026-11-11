Στο νέο βιβλίο της Φρανσουάζ Ντεγκουά δημοσιοποιούνται προσωπικά μηνύματα του Γάλλου προέδρου στο Telegram

Προσωπικές συνομιλίες του Εμανουέλ Μακρόν, στις οποίες ο Γάλλος πρόεδρος σχολιάζει πολιτικούς συμμάχους και αντιπάλους, υπερασπίζεται αμφιλεγόμενες αποφάσεις του και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μεταχείρισή του από τον Τύπο, αποκαλύπτει νέο βιβλίο της δημοσιογράφου Φρανσουάζ Ντεγκουά με τίτλο «Είστε όλοι πολύ σκληροί μαζί μου» («Vous êtes tous trop durs avec moi»).

Το βιβλίο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και βασίζεται σε ιδιωτικές συνομιλίες που είχε η Ντεγκουά με τον Γάλλο πρόεδρο. Η συγγραφέας, πρώην σύμβουλος της πολιτικού Σεγκολέν Ρουαγιάλ, πρώην πολιτική δημοσιογράφος του France Inter και τακτική σχολιάστρια τηλεοπτικών εκπομπών, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις ανταλλαγές μηνυμάτων τους, ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί στη Le Figaro και στο περιοδικό Marianne.

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Η υπόθεση θυμίζει το βιβλίο «Ένας πρόεδρος δεν θα έπρεπε να τα λέει αυτά…» («Un président ne devrait pas dire ça…») των Ζεράρ Νταβέ και Φαμπρίς Λομ, το οποίο είχε σημαδέψει το τέλος της προεδρίας του Φρανσουά Ολάντ. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται ο διάδοχός του, Εμανουέλ Μακρόν, με τη διαφορά ότι ο σημερινός πρόεδρος πληροφορήθηκε μόλις λίγες ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση των συνομιλιών ότι οι σκέψεις που είχε μοιραστεί μέσω Telegram με τη δημοσιογράφο θα περιλαμβάνονταν σε βιβλίο.

Πώς ξεκίνησαν οι συνομιλίες – Η υπεράσπιση της Μπριζίτ Μακρόν

Η επικοινωνία μεταξύ των δύο ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, με πρωτοβουλία του ίδιου του Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος έστειλε μήνυμα στη Φρανσουάζ Ντεγκουά για να την ευχαριστήσει επειδή είχε υπερασπιστεί τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν, στην πλατφόρμα X, όταν εκείνη βρισκόταν στο στόχαστρο συνωμοσιολογικών αναρτήσεων που ισχυρίζονταν ότι είναι άνδρας.

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«Σε ευχαριστώ και η σύζυγός μου επίσης. Πέρα από τις πολιτικές διαφορές, αυτό που έχει σημασία είναι τα λόγια σου», της έγραψε, υπογράφοντας με τα αρχικά «EM».

Η δημοσιογράφος αξιοποίησε την ευκαιρία για να συνεχίσει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

«Το κόμμα της Λεπέν κέρδισε τις εκλογές» – Πώς υπερασπίζεται τη διάλυση της Βουλής

Μέσα από τις συνομιλίες, ο Μακρόν αποκαλύπτει ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να αναθέσει στον συνασπισμό του Νέου Λαϊκού Μετώπου, ο οποίος είχε καταλάβει την πρώτη θέση στις βουλευτικές εκλογές του 2024, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στη Λουσί Καστέ, την οποία είχε προτείνει το Νέο Λαϊκό Μέτωπο για την πρωθυπουργία, γράφει: «Μόνο εκείνη και όλοι εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε κάποια μέρα να φτάσει στο Ματινιόν».

Για τον ίδιο, νικητής των εκλογών ήταν ο Εθνικός Συναγερμός (RN), το κόμμα της γαλλικής ακροδεξιάς. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά την απόφασή του να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, μια κίνηση που περιόρισε σημαντικά τα πολιτικά περιθώρια της δεύτερης προεδρικής θητείας του.

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Ο Μακρόν, πάντως, εξακολουθεί να υπερασπίζεται την επιλογή του, απορρίπτοντας την άποψη ότι επρόκειτο για απερίσκεπτη απόφαση.

«Αυτή η διάλυση της Βουλής, που μου κόστισε τόσο πολύ από κάθε άποψη, κατάφερε παρ’ όλα αυτά να ανακόψει τον Εθνικό Συναγερμό εκείνη τη στιγμή. Είμαι βέβαιος γι’ αυτό. Ήταν έτοιμος για το φθινόπωρο, αλλά όχι για τον Ιούνιο», αναφέρει σε άλλο μήνυμά του.

Τα «καρφιά» για τον Γκαμπριέλ Ατάλ και η στήριξη στον Ολιβιέ Φορ

Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν και σχόλια του Γάλλου προέδρου για πρόσωπα του πολιτικού σκηνικού της χώρας.

Για τον Γκαμπριέλ Ατάλ, ο Μακρόν εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτικός, γράφοντας: «Του δώσαμε πάρα πολλά. Συνέχεια. Πάρα πολλά».

Αναφερόμενος στην Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) του Ζαν-Λικ Μελανσόν, σημειώνει: «Η στρατηγική της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) είναι τρελή, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πετύχει».

Αντίθετα, ιδιαίτερα θετικά είναι τα σχόλιά του για τον Ολιβιέ Φορ, πρώτο γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος. «Είναι καλός τύπος, πραγματικά πολύ καλός, ο Ολιβιέ», γράφει, εκτιμώντας ότι θα έπρεπε να θέσει υποψηφιότητα.

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«Ας το τολμήσει ο Ολιβιέ. Οι υπόλοιποι είναι χαμένοι. Αν τους πάρεις έναν έναν!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε άλλο μήνυμα, επιμένει στην προτροπή του: «Έλα τώρα, πρέπει να το κάνει. Πρέπει να ορμήσει μπροστά, μπορεί να τα βάλει με τον Μελύς», χρησιμοποιώντας το παρατσούκλι του Ζαν-Λικ Μελανσόν. «Εγώ τα έβαλα μαζί του. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά τα καταφέρνεις», προσθέτει.

«Είστε όλοι πολύ σκληροί μαζί μου» – Τα παράπονα για τον Τύπο

Ένα από τα βασικά θέματα των συνομιλιών είναι η δυσαρέσκεια του Μακρόν για τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος επικρίνει δημοσιεύματα που, κατά την άποψή του, έχουν στόχο να τον πλήξουν, αλλά και δημοσιογράφους που, όπως υποστηρίζει, τροφοδοτούν τέτοιου είδους ρεπορτάζ.

«Δεν είναι τρία άρθρα που κάνουν τη διαφορά», επιμένει, ενώ εκφράζει την ενόχλησή του για δημοσιογράφους οι οποίοι γράφουν για τις πράξεις και τις αποφάσεις του χωρίς να έχουν συναντηθεί ποτέ μαζί του.

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«Συχνά, εσύ και οι συνάδελφοί σου, είστε όλοι πολύ σκληροί μαζί μου», γράφει στη Ντεγκουά. Η συγκεκριμένη φράση αποτέλεσε και τον τίτλο του βιβλίου.

Τι σχεδιάζει ο Μακρόν μετά την αποχώρηση από το Ελιζέ

Καθώς το γαλλικό Σύνταγμα δεν του επιτρέπει να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη προεδρική θητεία, ο Μακρόν στρέφει ήδη το βλέμμα στην επόμενη ημέρα της αποχώρησής του από το Ελιζέ.

Σε μήνυμα του Ιουνίου 2026 επιχειρεί έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας του: «Έχουμε προχωρήσει μέσα σε οκτώ χρόνια. Έχουμε κάνει πολλά για την αντιμετώπιση του αποσχιστικού φαινομένου, για την αγοραστική δύναμη», αναφέρει.

Οι συνομιλίες αποκαλύπτουν, παράλληλα, ότι δεν έχει πρόθεση να αναλάβει εργασία για κάποιον από τους μεγάλους επιχειρηματίες της Γαλλίας.

Στις 5 Ιουλίου, η Le Journal du Dimanche (JDD), ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Βενσάν Μπολορέ και με εκδοτική γραμμή που πρόσκειται στην άκρα δεξιά, είχε υποστηρίξει ότι ο Γάλλος πρόεδρος ενδέχεται να εργαστεί για τον επιχειρηματία και επενδυτή Ξαβιέ Νιέλ.

Όταν η Ντεγκουά τον ρωτά σχετικά, ο Μακρόν απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, χαρακτηρίζοντας την πληροφορία «απόλυτες, παντελείς ανοησίες».

«Δεν πρόκειται να πάω να δουλέψω για κανέναν. Προτιμώ ένα μικρό δικό μου σπίτι από ένα μεγάλο σπίτι που ανήκει σε κάποιον άλλον. Σε κάθε περίπτωση, αν ασχοληθώ με επιχειρηματικές δραστηριότητες, θα είναι δικές μου και σκέφτομαι περισσότερο το εξωτερικό, εκτός Γαλλίας. Αλλά δεν θα είμαι ούτε υπάλληλός τους ούτε υπόχρεός τους. Ποτέ», ξεκαθαρίζει.