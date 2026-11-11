Γαλλία 2027: Ένας Ολυμπιονίκης, ένας τραπεζίτης και ένας «βασιλιάς» των σούπερ μάρκετ ονειρεύονται το Ελιζέ

Σύμφωνα με την έρευνα της Ifop για το LCI, που δημοσιεύθηκε στις 3 Νοεμβρίου, η Μαρίν Λεπέν συγκεντρώνει 35% έως 37% στην πρόθεση ψήφου για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2027

Λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027, η χώρα προετοιμάζεται για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση έπειτα από μία δεκαετία στην οποία ο Εμανουέλ Μακρόν κυριάρχησε στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο απερχόμενος πρόεδρος δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία και η διαδοχή του εξελίσσεται σε μια αναμέτρηση χωρίς προφανή νικητή από την μία πλευρά και με πολλές εκπλήξεις από την άλλη.

Πέρα από τα γνώριμα ονόματα της Μαρίν Λεπέν και του Ζαν-Λικ Μελανσόν, μια σειρά από προσωπικότητες επιχειρούν να καταλάβουν χώρος στο πολιτικό σκηνικό διεκδικώντας την ψήφο των αγανακτισμένων και μπουχτισμένων από τα προβλήματα πολιτών. Ορισμένοι έχουν ήδη ανακοινώσει την υποψηφιότητά τους. Άλλοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο, δοκιμάζοντας τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης. Ας δούμε κάποιες από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές.

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Νταβίντ Λινάρ: Από το Φεστιβάλ των Καννών στην προεδρία

Ο Νταβίντ Λινάρ, ως δήμαρχος των Καννών, έχει συνηθίσει να υποδέχεται τους μεγαλύτερους αστέρες του κινηματογράφου. Τον Μάρτιο όμως ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2027, επιδιώκοντας να μεταφέρει σε εθνικό επίπεδο το μοντέλο διοίκησης που, όπως υποστηρίζει, έχει εφαρμόσει στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η επανεκλογή του στον δήμο με ποσοστό 81,1% από τον πρώτο γύρο αποτέλεσε σημαντικό πολιτικό εφόδιο. Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων της Γαλλίας, της Γαλλικής ΚΕΔΕ δηλαδή, από το 2021και επικεφαλής του κινήματος Nouvelle Énergie, ο Λινάρ προβάλλει την ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας, ενίσχυσης της τοπικής αυτονομίας και απελευθέρωσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Έχοντας αποχωρήσει από το παραδοσιακό κόμμα της γαλλικής Δεξιάς, επιχειρεί μέσω του κινήματός του, να διαμορφώσει έναν αυτόνομο πολιτικό χώρο. Το βασικό του εμπόδιο παραμένει η περιορισμένη αναγνωρισιμότητά του σε εθνικό επίπεδο. Η πρόκληση είναι να αποδείξει ότι η επιτυχία στη διοίκηση μιας από τις πιο λαμπερές πόλεις της Ευρώπης μπορεί να μεταφραστεί σε εμπιστοσύνη εκατομμυρίων ψηφοφόρων.

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Τεντί Ρινέρ: Ο Ολυμπιονίκης που θέλει να κατακτήσει το Ελιζέ

Έχει κερδίσει 5 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και έχει αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές στην ιστορία του τζούντο. Ο 37χρονος Γάλλος πρωταθλητής ανακοίνωσε στις 9 Νοεμβρίου την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της Δημοκρατίας, προκαλώντας έκπληξη στο πολιτικό σύστημα αλλά και στους θαυμαστές του.

Ο Ρινέρ παρουσιάζεται ως μια προσωπικότητα που δεν εντάσσεται στην παραδοσιακή διαίρεση Αριστεράς και Δεξιάς. Επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δημοτικότητά του και την εικόνα ενός ανθρώπου που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην πειθαρχία, την προσπάθεια και την εκπροσώπηση της χώρας του. Η δημοτικότητά του όμως δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε εκλογική δύναμη, ενώ ο Ρινέρ καλείται να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομία, τη μετανάστευση και τις διεθνείς σχέσεις.

Η υποψηφιοτητά του όμως συνοδεύεται από ερωτήματα για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και διάφορες φορολογικές παραβάσεις. Άλλωστε ο θρύλος του γαλλικού τζούντο, έχει καταδικαστεί τελεσίδικα από τη γαλλική δικαιοσύνη για φορολογικές παραβάσεις που αφορούν την προσωπική χρήση πολυτελών αυτοκινήτων. Όπως είναι λογικό όλα αυτά αναμένεται να βρεθούν στο μικροσκόπιο της προεκλογικής περιόδου.

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Για πρώτη φορά, πάντως, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους Γάλλους αθλητές διεκδικεί να μετατρέψει την εθνική υπερηφάνεια που ενέπνευσε στους αγωνιστικούς χώρους σε πολιτική εμπιστοσύνη.

Μισέλ-Εντουάρ Λεκλέρ: Ο άνθρωπος που γνωρίζει τι πληρώνουν οι Γάλλοι στο ταμείο

Ελάχιστοι επιχειρηματίες γνωρίζουν τόσο καλά τις καθημερινές καταναλωτικές συνήθειες των Γάλλων όσο ο Μισέλ-Εντουάρ Λεκλέρ. Πρόκειται για τον 74χρονο επικεφαλής της στρατηγικής επιτροπής του ομίλου E.Leclerc, ενός από τους σημαντικότερους παίκτες του γαλλικού λιανεμπορίου καθώς έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία το 2027.

Μέσα από τις συχνές τηλεοπτικές παρεμβάσεις του για τον πληθωρισμό, τις τιμές των καυσίμων και το κόστος ζωής, έχει δημιουργήσει ένα δημόσιο προφίλ που ξεπερνά τα όρια του επιχειρηματικού κόσμου. Ο ίδιος θεωρεί ότι η εμπειρία του από την αγορά τού επιτρέπει να κατανοεί τις κοινωνικές συμπεριφορές και να προτείνει λύσεις για την ανάπτυξη της γαλλικής οικονομίας.

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Προς το παρόν, ο Λεκλέρ δεν έχει ανακοινώσει επίσημη υποψηφιότητα. Η παρουσία του, όμως, στη σχετική συζήτηση αποτυπώνει την αυξανόμενη πολιτική βαρύτητα των επιχειρηματιών που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών.

Ματιέ Πιγκάς: Ο τραπεζίτης που θέλει να επηρεάσει την Αριστερά

Στον αντίποδα της παραδοσιακής εικόνας ενός αριστερού πολιτικού βρίσκεται ο Ματιέ Πιγκάς, τραπεζίτης επενδύσεων και επιχειρηματίας με ισχυρή παρουσία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και του πολιτισμού.Ο 58χρονος έχει εκφράσει την επιθυμία να διαδραματίσει ρόλο στις προεδρικές εκλογές, χωρίς μέχρι στιγμής όμως να έχει ανακοινώσει επίσημα ότι θα είναι υποψήφιος.

Μέσω του επιχειρηματικού ομίλου Combat, συνδέεται με μέσα όπως το Radio Nova και το περιοδικό Les Inrockuptibles, καθώς και με σημαντικές διοργανώσεις στον χώρο της μουσικής. Παράλληλα, διαθέτει συμμετοχή στον όμιλο οπτικοακουστικής παραγωγής Mediawan.

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Παρότι προέρχεται από τον χρηματοπιστωτικό κόσμο, υποστηρίζει ότι η Αριστερά αποτελεί τη μόνη ουσιαστική εναλλακτική απέναντι στην ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση. Έχει ταχθεί υπέρ της συνεργασίας των αριστερών δυνάμεων και επιχειρεί να επηρεάσει τη δημόσια συζήτηση για την οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και το μέλλον της Γαλλίας.

Η περίπτωση Πιγκάς αναδεικνύει μια ιδιαίτερη αντίφαση: έναν εκπρόσωπο της οικονομικής ελίτ που επιδιώκει να συμμετάσχει στην ανασυγκρότηση της γαλλικής Αριστεράς.

Ραφαέλ Γκλικσμάν: Ο διανοούμενος που θέλει να ενώσει την Κεντροαριστερά

Συγγραφέας, διανοούμενος και ευρωβουλευτής, ο Ραφαέλ Γκλικσμάν εκπροσωπεί μια διαφορετική εκδοχή της γαλλικής πολιτικής.

Έχοντας εργαστεί στο παρελθόν ως σύμβουλος του πρώην προέδρου της Γεωργίας Μιχαήλ Σαακασβίλι, απέκτησε διεθνή εμπειρία πριν αναδειχθεί σε σημαντική προσωπικότητα της γαλλικής Κεντροαριστεράς.

Τον Αύγουστο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές και τον Οκτώβριο επικράτησε στην εσωκομματική διαδικασία επιλογής υποψηφίου του σοσιαλδημοκρατικού χώρου με ποσοστό 66,17%.

Ο Γκλικσμάν προβάλλει ένα έντονα φιλοευρωπαϊκό πολιτικό πρόγραμμα, με έμφαση στην πράσινη μετάβαση, τη φορολόγηση των πολύ μεγάλων περιουσιών και την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Επιχειρεί παράλληλα να διαμορφώσει μια δημοκρατική Αριστερά που θα μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία χωρίς να εξαρτάται από τον Ζαν-Λικ Μελανσόν και την Ανυπότακτη Γαλλία.

Η προσωπική του ζωή έχει επίσης προσελκύσει το ενδιαφέρον των γαλλικών μέσων, καθώς σύντροφός του είναι η γνωστή δημοσιογράφος και τηλεοπτική παρουσιάστρια Λεά Σαλαμέ.

Η μεγάλη πρόκληση για τον Γκλικσμάν είναι να μετατρέψει την απήχησή του στους φιλοευρωπαϊκούς και προοδευτικούς ψηφοφόρους σε μια ευρύτερη κοινωνική πλειοψηφία.

Γκαμπριέλ Ατάλ: Ο νεότερος πρωθυπουργός που θέλει να βγει από τη σκιά του Μακρόν

Σε ηλικία μόλις 34 ετών, το 2024 ο Γκαμπριέλ Ατάλ έγινε ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας. Η εντυπωσιακή πολιτική του άνοδος συνδέθηκε στενά με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τον επέλεξε για μια σειρά σημαντικών κυβερνητικών θέσεων.

Σήμερα, όμως, ο Ατάλ επιχειρεί να αποδείξει ότι δεν αποτελεί απλώς πολιτικό διάδοχο του απερχόμενου προέδρου, αλλά έναν αυτόνομο ηγέτη με δικό του πρόγραμμα.

Έχοντας ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για το 2027, βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν δύσκολο ανταγωνισμό στο εσωτερικό του κεντρώου χώρου, κυρίως από τον επίσης πρώην πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλίπ.

Η εκπαίδευση, η ασφάλεια και η μετανάστευση βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής του ατζέντας. Παράλληλα, προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από τις φθορές της διακυβέρνησης Μακρόν, χωρίς να αποκηρύξει πλήρως την πολιτική κληρονομιά του.

Για τον Ατάλ, η προεδρική αναμέτρηση δεν είναι μόνο μια μάχη για την εξουσία. Είναι και μια δοκιμασία πολιτικής ενηλικίωσης: μπορεί ο άνθρωπος που αναδείχθηκε χάρη στον Μακρόν να οικοδομήσει μια δική του πολιτική πλειοψηφία;

Μια χώρα που αναζητά τον επόμενο ηγέτη της

Οι έξι αυτές προσωπικότητες δεν ανήκουν στην ίδια πολιτική οικογένεια ούτε διαθέτουν τις ίδιες πιθανότητες εκλογής. Κάποιες έχουν ήδη μπει επισήμως στην προεδρική κούρσα, ενώ άλλες παραμένουν στο στάδιο της διερεύνησης.

Όλοι όμως πρέπει να αναμετρηθούν με ένα πολύ πιο σύνθετο πολιτικό τοπίο, στο οποίο η ακροδεξιά διατηρεί ισχυρή εκλογική δυναμική, η Αριστερά παραμένει κατακερματισμένη και ο κεντρώος χώρος δυσκολεύεται να συμφωνήσει σε έναν κοινό διάδοχο του Μακρόν.

Η τελευταία δημοσκοπική εικόνα στη Γαλλία αποτυπώνει μια σαφή κυριαρχία της Μαρίν Λεπέν, αλλά και σημαντικές ανακατατάξεις στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με την έρευνα της Ifop για το LCI, που δημοσιεύθηκε στις 3 Νοεμβρίου, η ηγέτιδα της Εθνικής Συσπείρωσης συγκεντρώνει 35% έως 37% στην πρόθεση ψήφου για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2027. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται πλέον ο Ζαν-Λικ Μελανσόν με 17,5% έως 18%, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ κινείται μεταξύ 9,5% και 15%, ανάλογα με τις υποψηφιότητες που περιλαμβάνει κάθε σενάριο. Ο Ραφαέλ Γκλικσμάν υποχωρεί στο 10%–13%, καταγράφοντας απώλειες σε σχέση με τον Οκτώβριο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η δυναμική του δημάρχου των Καννών, Νταβίντ Λινάρ, ο οποίος φτάνει στο 9% όταν εξετάζεται ως μοναδικός υποψήφιος του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου, ξεπερνώντας τον Μπρουνό Ρεταγιό.

Η νεότερη έρευνα της Harris Interactive, που πραγματοποιήθηκε στις 3–5 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνει το προβάδισμα της Λεπέν με 36%, ενώ ανεβάζει τον Μελανσόν στο 19%. Παρά την ισχυρή θέση της ακροδεξιάς, η πολυδιάσπαση του Κέντρου και της Αριστεράς καθιστά τη μάχη για τον δεύτερο γύρο ιδιαίτερα ανοιχτή.