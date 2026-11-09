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Γαλλία: Προβάδισμα Λεπέν και Μελανσόν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για το 2027

Γαλλία: Προβάδισμα Λεπέν και Μελανσόν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για το 2027
09/11/2026, 10:56
TANEA Newsroom
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Νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Toluna Harris καταγράφει εδραίωση του προβαδίσματος της Μαρίν Λεπέν και του Ζαν-Λυκ Μελανσόν στην πρόθεση ψήφου ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027 στη Γαλλία, σε ένα περιβάλλον οξυμένης πολιτικής πόλωσης.

Η ακροδεξιά ηγέτης φέρεται να προηγείται σταθερά στον πρώτο γύρο συγκεντρώνοντας ποσοστό από 34% έως 36%, ενώ ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς εξασφαλίζει την πρόκριση στον δεύτερο γύρο και στα πέντε σενάρια που εξετάστηκαν με ποσοστό 18% έως 19%. Σε περίπτωση που οι δύο πολιτικοί βρεθούν αντιμέτωποι στην τελική αναμέτρηση, η Λεπέν εμφανίζεται να επικρατεί με άνεση.

Η άνοδος των ριζοσπαστικών δυνάμεων διευκολύνεται από τη σταδιακή ολοκλήρωση της δεύτερης και τελευταίας θητείας του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αφήνει πίσω του ένα εξασθενημένο πολιτικό κέντρο και μια κλονισμένη οικονομία. Για τον Μελανσόν, μια πιθανή πρόκριση στον δεύτερο γύρο θα αποτελούσε την πρώτη του επιτυχία μετά από τρεις προηγούμενες αποτυχημένες απόπειρες, ενώ η Λεπέν είχε ηττηθεί στον δεύτερο γύρο τόσο το 2017 όσο και το 2022 από τον Μακρόν.

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Γαλλία δημοσκόπηση Ζαν-Λυκ Μελανσόν Μαρίν Λεπέν

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