Ουκρανία: Ζητά δυτική χρηματοδότηση για στρατό 800.000 ανδρών – Οι πιέσεις Τραμπ για εδαφικές παραχωρήσεις

Στο Άμπου Ντάμπι διεξάγονται συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για ένα νέο πλαίσιο ασφαλείας, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις επαφές «εποικοδομητικές και αρκετά ουσιαστικές»

Το Κίεβο ζητά από τους δυτικούς εταίρους του να χρηματοδοτήσουν τη διατήρηση ενός μεταπολεμικού στρατού 800.000 ανδρών για τουλάχιστον μία δεκαετία, σύμφωνα με ανώτερη ουκρανική πηγή που μίλησε στο πρακτορείο AFP, την ώρα που συνεχίζονται στο Άμπου Ντάμπι οι συνομιλίες με τη Ρωσία υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ο συγκεκριμένος αριθμός δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο επίσημο δημόσιο έγγραφο, ενώ το AFP δεν αποκάλυψε την ταυτότητα της πηγής του. Σύμφωνα με το πρακτορείο, η Ουκρανία επιδιώκει να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση μιας στρατιωτικής δύναμης «ικανής να αποκρούσει οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση».

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Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, ενώ ο δεύτερος γύρος συνομιλιών άρχισε το πρωί της Τετάρτης.

Όπως μεταδίδει το AFP, πρόκειται για την πρώτη συνάντηση αυτού του είδους από τον Φεβρουάριο, όταν οι διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί, καθώς η προσοχή της Ουάσιγκτον είχε στραφεί στον πόλεμο με το Ιράν.

Τη μεσολάβηση έχουν αναλάβει οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ. Η εναρκτήρια συνεδρίαση διήρκεσε αρκετές ώρες, ενώ η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι επεξεργάζεται παράλληλα ένα «νέο» πλαίσιο ασφαλείας, στο οποίο θα συμμετέχει και η Ευρώπη.

Το νέο πλαίσιο ασφαλείας

Ο Τζάρεντ Κούσνερ ανέφερε στους συμμετέχοντες ότι οι ΗΠΑ έχουν καταφέρει να «μειώσουν τις διαφορές» μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα της Ουάσιγκτον για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ευρώπης, το οποίο θα μπορούσε να εξασφαλίσει «δεκαετίες, αν όχι αιώνες, ειρήνης».

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Από την πλευρά της, πηγή της ρωσικής αντιπροσωπείας δήλωσε στο AFP ότι ο τερματισμός του πολέμου αποτελεί «μόνο ένα από τα θέματα της ατζέντας», προσθέτοντας ότι βασικός στόχος της Μόσχας είναι η επανεξέταση της ασφάλειας «για ολόκληρη την ήπειρο».

Στη ρωσική αποστολή συμμετέχει ο διπλωμάτης Σεργκέι Ριαμπκόφ, ο οποίος έχει ζητήσει στο παρελθόν την αποχώρηση του ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές και αρκετά ουσιαστικές», σε δηλώσεις του από την Κοπεγχάγη. Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι στις συζητήσεις περιλαμβάνονταν ανθρωπιστικά ζητήματα και εγγυήσεις ασφαλείας. Αναφερόμενος, μάλιστα, στους Αμερικανούς μεσολαβητές, δήλωσε: «Βλέπω αλλαγές. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτά που ακούω».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας και ο ρόλος της Ευρώπης

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είχε συναντηθεί με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, καθώς και με Ευρωπαίους αξιωματούχους και εκπροσώπους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, πριν από την έναρξη των συνομιλιών.

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Ο Ζελένσκι έχει συνδέσει στο παρελθόν τις εγγυήσεις ασφαλείας της χώρας του με τη διατήρηση ενός ισχυρού στρατού. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιέζουν για τη συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις του Άμπου Ντάμπι.

Από το Παρίσι, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τις συνομιλίες «πολύ παραγωγικές», υπογραμμίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει τελικά να συμμετάσχουν στη διαδικασία, «καθώς αποτελούν μέρος της λύσης αυτού του προβλήματος».

Επιπλέον, ο Ζελένσκι τόνισε ότι έχει έρθει η «ώρα» για την Ευρώπη να επιλέξει έναν εκπρόσωπο. Από την πλευρά της, η ΕΕ έχει επισημάνει ότι οι ρυθμίσεις για την ασφάλεια μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης μόνο μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουκρανία ενδέχεται να χρειαστεί να παραχωρήσει εδάφη, δηλώνοντας ότι θα καταλήξει «ως χώρα, με μια κάπως διαφορετική μορφή».

Η Μόσχα εξακολουθεί να απαιτεί από το Κίεβο να παραδώσει τα τμήματα της περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, ανακοίνωσε ότι ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε πυρκαγιά στο λιμάνι εξαγωγής πετρελαίου της Ουστ-Λούγκα. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 146 drones.