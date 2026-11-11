Στο επίκεντρο των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, που διεξάγονται στο Άμπου Ντάμπι με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, βρίσκονται τα μέτρα αποκλιμάκωσης στον ενεργειακό τομέα και στη Μαύρη Θάλασσα

Στο επίκεντρο των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, που διεξάγονται στο Άμπου Ντάμπι με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, βρίσκονται τα μέτρα αποκλιμάκωσης στον ενεργειακό τομέα και στη Μαύρη Θάλασσα. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν την Τρίτη (10.11.2026), με στόχο την αναζήτηση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου εγγυήσεων ασφαλείας για τις δύο χώρες.

Την ώρα που οι δύο πλευρές επιχειρούν να καταγράψουν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, το Κίεβο εξαπέλυσε νέα επίθεση με drones εναντίον του ρωσικού λιμανιού Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική Θάλασσα, προκαλώντας πυρκαγιά και τραυματισμούς εργαζομένων.

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Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών από τον Φεβρουάριο, ενώ οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα, Τετάρτη, στις 12:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδας).

Το εδαφικό παραμένει το μεγάλο αγκάθι

Η Ρωσία εξακολουθεί να απαιτεί την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από την επαρχία του Ντονέτσκ, με το εδαφικό ζήτημα να αποτελεί ένα από τα βασικότερα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράμμισε ότι το Κίεβο χρειάζεται «πολύ συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας», προκειμένου να προχωρήσει οποιαδήποτε διευθέτηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος μετά την πρώτη ημέρα των συνομιλιών. «Βλέπω αλλαγές. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτά που ακούω. Θα δούμε τι θα είναι εφικτό να γίνει», δήλωσε σε δημοσιογράφους από την Κοπεγχάγη.

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Όπως ανέφερε, στις διαπραγματεύσεις συζητήθηκε και το ζήτημα των εδαφών. Στις συνομιλίες συμμετέχουν, από αμερικανικής πλευράς, οι απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, ενώ τη ρωσική αντιπροσωπεία ηγείται ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, βοηθός του Ρώσου προέδρου.

Το σχέδιο για μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη

Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ασφαλείας που θα περιλαμβάνει την Ουκρανία, τη Ρωσία και την Ευρώπη.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ έθεσε την ανάγκη δημιουργίας μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας, η οποία θα μπορούσε να διασφαλίσει «δεκαετίες, ή ακόμη και αιώνες, ειρήνης».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ρωσική πλευρά. Πηγή από τη ρωσική αντιπροσωπεία υποστήριξε ότι η διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία αποτελεί μόνο ένα μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης, με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός συνολικού πλαισίου ασφαλείας για την Ευρώπη.

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Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, υπογράμμισε ότι η Μόσχα προτιμά να προηγηθεί η συμφωνία για τις παραμέτρους της ευρωπαϊκής ασφάλειας και στη συνέχεια να εξεταστούν οι επιμέρους πτυχές της σύγκρουσης.

Χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ δήλωσε ότι: «Η ιδέα του καθορισμού σαφών παραμέτρων για μια μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας, και μόνο μετά η μετάβαση στην επίλυση της ίδιας της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είναι απολύτως λογική».

Ο Ζελένσκι, ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι σε αυτή την προσέγγιση, σημειώνοντας ότι δεν είναι σαφές τι ακριβώς επιδιώκει η Μόσχα.

Ο Ζελεένσκι ανέφερε ότι: «Όλοι είναι έτοιμοι για διάλογο. Πρώτον, σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεύτερον, εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Τρίτον, ίσως κάποιος διάλογος για το θέμα της ασφάλειας στην Ευρώπη, στον κόσμο».

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Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποστήριξε ότι οι ευρύτερες συζητήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια θα πρέπει να ξεκινήσουν μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Ο Λαβρόφ απέρριψε, ωστόσο, το ενδεχόμενο εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν να εξασφαλίσουν μια περίοδο ανάπαυλας για την Ουκρανία.

Η Ευρώπη διεκδικεί θέση στις διαπραγματεύσεις

Η αμερικανική πρωτοβουλία για την επίτευξη συμφωνίας έχει εντείνει τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να συμμετάσχουν ενεργότερα στη διαδικασία.

Πριν από τις τριμερείς συνομιλίες, η ουκρανική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε ξεχωριστές συναντήσεις με εκπροσώπους της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τους Αμερικανούς απεσταλμένους.

Η Γαλλία έχει τονίσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη χωρίς να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να έχουν θέση στη διαδικασία.

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Ωστόσο, η Ρωσία έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε από το Παρίσι ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει τη διεύρυνση των τριμερών διαπραγματεύσεων, ώστε σε επόμενο στάδιο να συμμετάσχει και η Ευρώπη.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης, σημειώνοντας ότι πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση μέσα στον Νοέμβριο.

«Μέσα στον Νοέμβριο, όχι αργότερα, πρέπει να αποφασίσουμε ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις», τόνισε.

Νέα ουκρανική επίθεση σε ρωσικό λιμάνι στη Βαλτική

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών, παρά την έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα, στον Κόλπο της Φινλανδίας, έπειτα από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειάρχη της Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντραζντένκα.

«Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι επίθεση drones έπληξε τον τομέα του λιμανιού Ουστ-Λούγκα, προκαλώντας πυρκαγιά», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν.

Το συγκεκριμένο λιμάνι αποτελεί σημαντική υποδομή για τις ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου, πετρελαίου, λιπασμάτων και άνθρακα και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων.

Ο περιφερειάρχης ανακοίνωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν συνολικά 150 ουκρανικά drones στην περιφέρεια της Λένινγκραντ, ενώ οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης της επίθεσης συνεχίζονταν.

Η επιδρομή προκάλεσε προβλήματα και στις αερομεταφορές, καθώς το αεροδρόμιο Πούλκοβο, που εξυπηρετεί την Αγία Πετρούπολη, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 18 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ντραζντένκα, υπέστη ζημιές και υποδομή του δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

Προειδοποιήσεις προς τους πολίτες τους εξέδωσαν και οι χώρες της Βαλτικής, δηλαδή η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία, εξαιτίας της απειλής από drones. Η Φινλανδία, από την πλευρά της, επέβαλε περιορισμούς στην κίνηση αεροσκαφών και πλοίων κατά τη διάρκεια της επιδρομής.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους 18 μήνες τις επιθέσεις με drones εναντίον της ρωσικής ενεργειακής βιομηχανίας, με στόχο, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας και τη δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Την ίδια στιγμή, η ουκρανική πλευρά καταγγέλλει τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό της δίκτυο, εκφράζοντας ανησυχία ότι εκατομμύρια πολίτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τον χειμώνα χωρίς θέρμανση, τρεχούμενο νερό και ηλεκτροδότηση.