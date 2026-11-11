Βιογραφικό, συνέντευξη και AI: Όσα θα περιλαμβάνει το δωρεάν JobReady της ΔΥΠΑ στις 14 Νοεμβρίου

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εξατομικευμένη καθοδήγηση από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ στα ειδικά διαμορφωμένα CV Corner και Business Corner

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει τη 13η εκδήλωση «JobReady by DYPA» στην Αθήνα, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο Divani Caravel Hotel (Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 161 21).

Η εκδήλωση περιλαμβάνει δωρεάν εργαστήρια για όσους αναζητούν εργασία, επιθυμούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.

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Μέσα από πρακτικά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για την αναζήτηση εργασίας, να ενισχύσουν τις οριζόντιες δεξιότητές τους (soft skills) και να ενημερωθούν για όσα αναζητούν οι εργοδότες από τους υποψηφίους.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν στελέχη ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων (HR), καθώς και επαγγελματίες από τον χώρο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

Παράλληλα, επιχειρηματίες θα μοιραστούν την εμπειρία τους από την αξιοποίηση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και των προγραμμάτων νέων ελεύθερων επαγγελματιών της ΔΥΠΑ για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: https://dypa.evendia.gr/events/jobready-athina-2026

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία:

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– να βελτιώσουν τη σύνταξη και την παρουσίαση του βιογραφικού τους,

– να προετοιμαστούν για μία συνέντευξη εργασίας,

– να εντοπίσουν και να αναδείξουν τις επαγγελματικές και προσωπικές τους δεξιότητες,

– να μάθουν πώς μπορούν να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα,

– να γνωρίσουν καλές πρακτικές μέσα από την εμπειρία επιχειρηματιών,

– να ανακαλύψουν τις δυνατότητες της ψηφιακής επιχείρησης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και

– να ενημερωθούν για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές της ΔΥΠΑ που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Επιπλέον, στα CV Corner και Business Corner, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα παρέχουν εξατομικευμένη καθοδήγηση για τη σύνταξη και την παρουσίαση του βιογραφικού, καθώς και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες σύζευξης και συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/more-simvoyleftiki

Για το σύνολο των δράσεων της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr