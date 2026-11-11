Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή της Nvidia καταγράφει σημαντικές απώλειες

Αγωγή κατά της Nvidia και του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, κατέθεσαν μέτοχοι της εταιρείας, κατηγορώντας τους ότι απέκρυψαν κρίσιμες πληροφορίες και παραπλάνησαν τους επενδυτές σχετικά με την προσωπική σχέση του επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Η προσφυγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας, στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση κατασκοπείας που αφορά την ερωτική σχέση του συνιδρυτή της Nvidia με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, η οποία εδρεύει στη Σιγκαπούρη.

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Σύμφωνα με την αγωγή, η Nvidia δεν ενημέρωσε με ακρίβεια τους μετόχους της τόσο για τη συγκεκριμένη σχέση όσο και για τις πιθανές επιπτώσεις της στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Δημοσιεύματα είχαν αναφέρει ότι το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου διερευνούσε τη Megaspeed, στην οποία είχε εργαστεί η Άλις Χουάνγκ, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να είχε συμβάλει στην παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών για την πώληση συγκεκριμένων μικροτσίπ της Nvidia στην Κίνα.

Τότε, η Nvidia είχε ανακοινώσει ότι η ομάδα συμμόρφωσής της εξέτασε την υπόθεση και κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Megaspeed δεν είχε προχωρήσει σε παράνομες ενέργειες.

Ωστόσο, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι διαβεβαιώσεις αυτές ήταν παραπλανητικές, καθώς διατυπώθηκαν ενώ ο Τζένσεν Χουάνγκ διατηρούσε σχέση με την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να επιδίωκε να διευκολύνει την παράνομη εισαγωγή προϊόντων της Nvidia στην κινεζική αγορά.

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Ανεξάρτητη έρευνα από τη Nvidia

Η Nvidia δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της αγωγής. Την ίδια ώρα, τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι ανέθεσαν στη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, με έδρα τη Νέα Υόρκη, τη διεξαγωγή «ενδελεχούς και ανεξάρτητης έρευνας» για την υπόθεση.

Της έρευνας θα ηγηθεί ο συνεργάτης της εταιρείας Joon H. Kim, ο οποίος είχε διατελέσει υπηρεσιακός εισαγγελέας των ΗΠΑ στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Την αγωγή κατέθεσε ο ιδιώτης επενδυτής Μαρκ Κίστενμαχερ, ζητώντας αποζημιώσεις απροσδιόριστου ύψους και τη διεξαγωγή δίκης με ενόρκους. Παράλληλα, επιδιώκει να εκπροσωπήσει σε ομαδική αγωγή όσους αγόρασαν μετοχές της Nvidia από τις 9 Οκτωβρίου 2025 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026.

Breaking News: Nvidia has hired the law firm Wachtell Lipton to help lead an investigation into its CEO and co-founder, Jensen Huang. https://t.co/gcFqS6el8X Διαφήμιση November 10, 2026

Η πρώτη ημερομηνία συμπίπτει με δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Τζένσεν Χουάνγκ και η Άλις Χουάνγκ είχαν συναντηθεί στην Ταϊβάν. Η δεύτερη συνδέεται με την ανακοίνωση της Nvidia ότι διερευνούσε δημοσιεύματα βάσει των οποίων ο διευθύνων σύμβουλός της είχε γίνει «στόχος ξένης επιχείρησης συλλογής πληροφοριών».

Απώλειες 190 δισ. δολαρίων στη χρηματιστηριακή αξία

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή της Nvidia καταγράφει σημαντικές απώλειες. Τη Δευτέρα υποχώρησε κατά 7,97 δολάρια ή 4,3%, με αποτέλεσμα να εξαλειφθούν περίπου 190 δισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και την Τρίτη, όταν η μετοχή έκλεισε με απώλειες περίπου 5,5%.

«Ως αποτέλεσμα των αδικοπραξιών και παραλείψεων των εναγομένων και της απότομης πτώσης της αγοραίας αξίας των τίτλων της εταιρείας, ο ενάγων και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας υπέστησαν σημαντικές απώλειες και ζημίες», αναφέρεται στην αγωγή.

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Ο ενάγων υποστηρίζει ακόμη ότι, εάν οι επενδυτές γνώριζαν τα πραγματικά δεδομένα, δεν θα είχαν αγοράσει μετοχές της Nvidia «στις τεχνητά διογκωμένες τιμές» στις οποίες προχώρησαν στις αγορές τους ή δεν θα είχαν επενδύσει καθόλου στην εταιρεία.

Οι αναφορές για την Άλις Χουάνγκ και την Κίνα

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed International, συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό του Πεκίνου.

Το ίδιο δημοσίευμα διευκρίνιζε ότι το Χουάνγκ είναι κοινό κινεζικό επώνυμο και ότι η Άλις Χουάνγκ δεν έχει συγγενική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Οι New York Times ανέφεραν επίσης ότι η Megaspeed είχε αγοράσει μικροτσίπ της Nvidia συνολικής αξίας άνω των 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στα δύο προηγούμενα χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το FBI «ερευνά» την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να εκφράσει ανησυχία για τον επικεφαλής της Nvidia. «Δεν νομίζω ότι πρέπει να ανησυχεί. Θα είναι σε καλή κατάσταση», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.

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Το ζήτημα έχει αρχίσει να απασχολεί και το Κογκρέσο. Οι κορυφαίοι Δημοκρατικοί Μαρκ Γουόρνερ και Χακίμ Τζέφρις δήλωσαν τη Δευτέρα ότι ενδιαφέρονται να εξετάσουν περαιτέρω την υπόθεση.

Η συγγνώμη του Τζένσεν Χουάνγκ

Ο Τζένσεν Χουάνγκ συγκαταλέγεται στις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας και στους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Η Nvidia έχει καταγράψει κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για τους επεξεργαστές της, καθώς αναπτύσσονται το υπολογιστικό νέφος, τα κέντρα δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη.

Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της εταιρείας, ο επικεφαλής της Nvidia ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγό του, την οικογένειά του και την εταιρεία για την υπόθεση.

Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στη διερεύνηση των καταγγελιών και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές.

«Υποστηρίζω την έρευνα και θα συνεργαστώ πλήρως. Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας. Έχω δεσμευτεί να προστατεύσω την NVIDIA και να υποστηρίξω την εθνική ασφάλεια της Αμερικής», ανέφερε στην επιστολή του.