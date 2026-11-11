«Πράσινο φως» από την ΕΕ για 33,5 δισ. ευρώ στην ενεργειακή διασύνδεση της Ευρώπης – Τι κερδίζει η Ελλάδα

Το πρόγραμμα προβλέπει πρόσθετη ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση έως και 10% σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που συμβάλλουν στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης, η οποία αφορά άμεσα την Ελλάδα

Με 101 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Connecting Europe Facility 2028-2034.

Νέα δεδομένα για την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη δημιουργεί η έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Συνδέοντας την Ευρώπη 3” (Connecting Europe Facility – CEF), το οποίο αφορά στην προγραμματική περίοδο 2028-2034.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προϋπολογισμός του ενεργειακού σκέλους διαμορφώνεται στα 33,5 δισ. ευρώ, ποσό που υπερβαίνει κατά περισσότερο από πέντε φορές τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης περιόδου.

Εισηγητής εκ μέρους της Πολιτικής Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) για τον ενεργειακό πυλώνα του προγράμματος ήταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της ομάδας, Γιάννης Μανιάτης.

Οι βασικοί άξονες χρηματοδότησης περιλαμβάνουν:

Ηλεκτρικές διασυνδέσεις: Ενίσχυση των δικτύων που συνδέουν τα κράτη-μέλη, ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και να περιορίζεται η ενεργειακή απομόνωση περιοχών. Δηλαδή έχουν σκοπό να συνδέσουν την Ελλάδα με τη Βουλγαρία εκεί όπου υπάρχει φθηνότερο ρεύμα, ειδικά για τις απογευματινές ώρες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καλώδια που θα φέρουν ρεύμα τις κρίσιμες ώρες στην Ελλάδα, με σκοπό να ρίξουν το κόστος.

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Αποθήκευση ενέργειας: Ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης, μεταξύ των οποίων και οι μπαταρίες, για την καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.

Ενεργειακά δίκτυα: Αναβάθμιση και ενίσχυση των υποδομών, με στόχο την ασφάλεια εφοδιασμού και την καλύτερη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Εξοικονόμηση και ενεργειακή αποδοτικότητα: Υποστήριξη έργων που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για πρόσθετη ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση έως και 10% σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που συμβάλλουν στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης, στην αποθήκευση ενέργειας και στην προστασία στρατηγικών συμφερόντων.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά άμεσα την Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και των ιδιαίτερων αναγκών των νησιωτικών και απομονωμένων περιοχών.

Εκτός χρηματοδότησης η πυρηνική ενέργεια

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει στις προβλέψεις του ενεργειακού προγράμματος είναι ο αποκλεισμός της πυρηνικής ενέργειας από τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις.