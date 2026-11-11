Ο θρύλος της Γιουνάιτεντ που θέλει τον Κωστούλα στο «Ολντ Τράφορντ»: «Τι παίκτης είναι αυτός, τον λατρέυω»

Ο Τέντι Σέριγχαμ εκτίμησε ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα χρειαστεί να κινηθεί γρήγορα για τον Έλληνα επιθετικό, καθώς η Άρσεναλ ενδέχεται επίσης να ενδιαφερθεί για την περίπτωσή του

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Μπάμπη Κωστούλα ο παλαίμαχος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τέντι Σέριγχαμ, προτείνοντας μάλιστα στους «κόκκινους διαβόλους» να κινηθούν για την απόκτησή του στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ο άλλοτε διεθνής Άγγλος εντυπωσιάζεται από τα χαρακτηριστικά του 19χρονου επιθετικού της Μπράιτον και θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη για τη γραμμή κρούσης της ομάδας.

Ο Σέριγχαμ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, τον οποίο ξεχώρισε για την ενέργεια, την ικανότητά του να κρατά την μπάλα και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Γιουνάιτεντ θα χρειαστεί να κινηθεί γρήγορα, καθώς η Άρσεναλ ενδέχεται επίσης να ενδιαφερθεί για την περίπτωσή του.

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Η δύσκολη κατάσταση στη Γιουνάιτεντ και η ανάγκη για ενίσχυση

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, με την αγωνιστική της εικόνα να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται στη 18η θέση της Premier League και συμπλήρωσαν οκτώ διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, μετά και την ισοπαλία με 4-4 απέναντι στην Άστον Βίλα το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η πίεση προς τον Μάικλ Κάρικ έχει αυξηθεί, με τα σχετικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για πιθανή απομάκρυνσή του κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων. Το τελευταίο διάστημα έχουν ακουστεί αρκετά ονόματα για τον πάγκο της ομάδας, μεταξύ των οποίων οι Έντι Χάου, Φαμπιάν Χιούρτσελερ, Γιούλιαν Νάγκελσμαν και Αντόνιο Κόντε. Πλέον, στη σχετική λίστα εμφανίζεται και ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος παρουσιάζεται ως ένας από τους βασικούς υποψηφίους για να αναλάβει πριν από την αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ στις 22 Νοεμβρίου.

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Ανεξάρτητα από το ποιος θα βρεθεί τελικά στην τεχνική ηγεσία, ο Σέριγχαμ θεωρεί ότι η Γιουνάιτεντ χρειάζεται ουσιαστική μεταγραφική ενίσχυση. Και ο Κωστούλας είναι ο ποδοσφαιριστής που θα ήθελε περισσότερο να δει στο «Όλντ Τράφορντ».

«Τι παίκτης είναι αυτός! Τον λατρεύω»

Ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός μίλησε στη Metro και ήταν ιδιαίτερα ξεκάθαρος ως προς την επιλογή του, υποστηρίζοντας ότι η Γιουνάιτεντ πρέπει να εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει Ιανουαρίου.

«Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που θα ήθελα να δω να αποκτά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Ιανουάριο και είναι ο νεαρός Έλληνας σέντερ φορ της Μπράιτον, ο Χαράλαμπος Κωστούλας. Τι παίκτης είναι αυτός! Τον λατρεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε ποια στοιχεία του παιχνιδιού του Έλληνα επιθετικού έχουν κερδίσει την προσοχή του, δίνοντας έμφαση στην κινητικότητά του και στην ικανότητά του να συμμετέχει ενεργά στις επιθετικές συνεργασίες.

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«Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται. Έχει ενέργεια, γνωρίζει πολύ καλά τη θέση του και είναι ακόμη ένα νεαρό παιδί.

Ξέρει να κρατάει την μπάλα, γνωρίζει σίγουρα πώς να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Συμμετέχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, φέρνει τους συμπαίκτες του στην επίθεση και διαθέτει αυτή την ξεχωριστή πινελιά».

Η παρουσία στην Μπράιτον και ο ανταγωνισμός της Άρσεναλ

Ο Κωστούλας μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον τον Ιούνιο του 2025, με το κόστος της μεταγραφής να υπολογίζεται περίπου στα 30 εκατομμύρια λίρες. Στην πρώτη του σεζόν στην Premier League έχει ήδη καταγράψει πέντε συμμετοχές σε γκολ, μετρώντας τέρματα και ασίστ σε δέκα αναμετρήσεις πρωταθλήματος.

Η παρουσία του έχει συμβάλει στην εξαιρετική πορεία των «γλάρων», οι οποίοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Μάλιστα, ο νεαρός Έλληνας είχε βρει δίχτυα και στην εντυπωσιακή νίκη της Μπράιτον με 3-0 απέναντι στην Άρσεναλ τον περασμένο Σεπτέμβριο.