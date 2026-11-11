Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Σε προχωρημένες επαφές με τον Ποτσετίνο – Κοντά στην έξοδο ο Κάρικ

Το βασικό εμπόδιο για την πρόσληψη του Αργεντινού τεχνικού αποτελεί η καταβολή ρήτρας ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ προς την ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών

Αλλαγή σελίδας ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας. Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αργεντινό προπονητή, ενώ η συνεργασία τους με τον Μάικλ Κάρικ φαίνεται πως οδεύει προς το τέλος της.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο 45χρονος τεχνικός αναμένεται να συναντηθεί με τη διοίκηση του συλλόγου, παρουσία και του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ. Στη συνάντηση αυτή εκτιμάται ότι θα ξεκαθαρίσει το μέλλον του στον πάγκο της Γιουνάιτεντ, με την αποχώρησή του να θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανή.

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Οι συζητήσεις με τον Ποτσετίνο και η ρήτρα των 9 εκατ. ευρώ

Την ίδια στιγμή, οι επαφές με την πλευρά του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο φαίνεται πως έχουν προχωρήσει σημαντικά. Όπως αναφέρει το The Athletic, το βράδυ της Τρίτης (10/11) πραγματοποιήθηκαν πολύωρες συζητήσεις ανάμεσα στους ανθρώπους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τους εκπροσώπους του Αργεντινού, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν τις λεπτομέρειες μιας πιθανής συμφωνίας.

Το βασικό εμπόδιο αφορά το συμβόλαιο του Ποτσετίνο με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, το οποίο έχει ισχύ έως το 2030. Για να αποδεσμευτεί από τη συνεργασία του με την αμερικανική ομοσπονδία, θα πρέπει να καταβληθεί ρήτρα ύψους 7,4 εκατομμυρίων λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα, η συμφωνία βρίσκεται κοντά και οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, με τον Ποτσετίνο να αποτελεί αυτή τη στιγμή την επικρατέστερη επιλογή για τη διαδοχή του Κάρικ.

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Η εμπειρία του Ποτσετίνο στην Premier League

Ο 54χρονος Αργεντινός γνωρίζει καλά το αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς έχει εργαστεί στο παρελθόν στην Τότεναμ, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον. Από τον Σεπτέμβριο του 2024 βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, την οποία οδήγησε μέχρι τη φάση των «16» στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η επιστροφή του στην Premier League, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές τόσο για το μέλλον του Κάρικ όσο και για την ολοκλήρωση των επαφών με τον Αργεντινό τεχνικό.