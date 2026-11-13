«Κλείστε τα λάπτοπ, τα λέμε Δευτέρα»: Το διαδίκτυο ”γλεντάει” το παγκόσμιο μπλακ άουτ της Microsoft

Η σοβαρή τεχνική δυσλειτουργία που έπληξε βασικά εργαλεία της Microsoft σε τουλάχιστον 74 χώρες δεν έχει επιλυθεί οριστικά, όπως ανακοίνωσε η Microsoft το πρωί της Παρασκευής

Ενώ η εκτεταμένη τεχνική βλάβη στις υπηρεσίες της Microsoft έφερε αναστάτωση σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και εκατομμύρια επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, για μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων το πρόβλημα μετατράπηκε σε ένα απροσδόκητο δώρο λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο.

Τα κοινωνικά δίκτυα γέμισαν με χιουμοριστικά βίντεο, memes και ατάκες, με τους χρήστες να γιορτάζουν το γεγονός ότι έμειναν χωρίς πρόσβαση στα εταιρικά τους email και τις τηλεδιασκέψεις.

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Η σύμπτωση της ψηφιακής κατάρρευσης με την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου πυροδότησε ακόμη περισσότερα σχόλια, καθώς πολλοί έσπευσαν να διαπιστώσουν πως η υποτιθέμενη «γρουσούζικη» ημερομηνία αποδείχθηκε τελικά η πιο ευχάριστη ημέρα της εβδομάδας.

Στο X χρήστης συνόψισε τη διάθεση που επικρατεί, γράφοντας πως αφού το Outlook έπεσε, το Teams υπολειτουργεί και το Microsoft 365 κατέρρευσε, η μόνη λύση είναι να κλείσουν όλοι τους υπολογιστές τους και να ανανεώσουν το ραντεβού τους για τη Δευτέρα.

Αρκετοί χρήστες έστειλαν μάλιστα χιουμοριστικά μηνύματα συμπαράστασης στους μηχανικούς της εταιρείας, παροτρύνοντάς τους να μην αγχωθούν για την αποκατάσταση. Μία από τις αναρτήσεις που συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές συμβούλευε τους τεχνικούς να βάλουν την υγεία τους πάνω από τις προθεσμίες, να πάρουν ένα τριήμερο ξεκούρασης και να επιστρέψουν τη Δευτέρα, σημειώνοντας με νόημα ότι «τα 400 αδιάβαστα email δεν πρόκειται να πάνε πουθενά».

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Άλλοι ζητούσαν να πέσει εντελώς και το Teams για να γλιτώσουν τα επαγγελματικά meetings, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που πρότειναν, ενόψει των Χριστουγέννων, να παραμείνει κλειστό το σύστημα μέχρι τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, στο στόχαστρο της σάτιρας βρέθηκε και η απόλυτη εξάρτηση του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος από την τεχνολογία. Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτηση που παρέφραζε την κλασική εισαγωγή των επαγγελματικών μηνυμάτων, αντιπαραβάλλοντας το χθεσινό «ελπίζω αυτό το email να σας βρίσκει καλά» με το σημερινό «ελπίζω αυτό το email να σας βρίσκει».

Στην Αυστραλία, ένας εργαζόμενος σχολίασε ότι η βλάβη τούς ανάγκασε να θυμηθούν παλιές συνήθειες, επικοινωνώντας με SMS και τηλεφωνήματα, κάτι που σημαίνει πως θα αναγκαστούν να μιλήσουν κανονικά με ανθρώπους μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Ακόμη και οι gamers βρήκαν αφορμή για σχόλια, επισημαίνοντας πως ζήσαμε ακόμη μία παγκόσμια πτώση της Microsoft πριν κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο GTA 6.

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Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση σε 74 χώρες

Πίσω από το χιουμοριστικό κλίμα, η πραγματικότητα αφορά μια σοβαρή τεχνική δυσλειτουργία που έπληξε βασικά εργαλεία όπως το Outlook, το Teams και το Copilot σε τουλάχιστον 74 χώρες. Όπως ανακοίνωσε η Microsoft το πρωί της Παρασκευής, οι παρεμβάσεις των τεχνικών της αρχίζουν να αποδίδουν, ωστόσο το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί οριστικά. Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία προσπαθεί να ενισχύσει την υπολογιστική ισχύ και να ανακατανείμει τη διαδικτυακή κίνηση, καθώς ορισμένοι διακομιστές καταρρέουν ξανά μόλις δεχτούν τον συνηθισμένο όγκο αιτημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το μπλακ άουτ επηρέασε χώρες από την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη έως την Ιαπωνία και την Ινδία, δημιουργώντας μάλιστα προβλήματα ακόμη και στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες του ιαπωνικού υπουργείου Οικονομικών. Μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η επιδιόρθωση, πάντως, η ευχή πολλών εργαζομένων στα social media παραμένει μία: να κρατήσει η βλάβη τουλάχιστον μέχρι να σχολάσουν.