WSJ: Ο σύζυγος της «ερωμένης κατασκόπου της Κίνας» την γνώρισε στον Τζένσεν Χουάνγκ

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, με την Colette Kress να αναλαμβάνει μεταβατικά

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, φέρεται να ήρθε σε επαφή με την ερωμένη του, η οποία θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία, μέσω ενός Κινέζου επιχειρηματία που είναι ο σύζυγός της.

Οι λεπτομέρειες της γνωριμίας

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Wall Street Journal, κύκλοι από το περιβάλλον του ζεύγους επισήμαναν πως ο Kang Wei, σύζυγος της Alice Huang, υπήρξε επιχειρηματίας τον οποίο ο Τζένσεν Χουάνγκ γνώριζε επί δέκα έτη.

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Ο ίδιος φέρεται να ήταν ο άνθρωπος που σύστησε την Alice στον πρώην επικεφαλής της εταιρείας. Οι πηγές υποστηρίζουν ότι ο Kang έδειχνε να έχει αποδεχθεί τη σχέση της συζύγου του με τον Τζένσεν , συζητώντας μάλιστα για την οικειότητα μεταξύ τους.

Επιπλέον, ο Kang φέρεται να αστειευόταν ενίοτε πως η σύζυγός του λειτουργούσε ως προσωπική βοηθός του Τζένσεν.

REUTERS/Evelyn Hockstein

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αξιωματούχοι των ΗΠΑ εκτιμούν πως η Alice είναι Κινέζα κατάσκοπος που στρατολογήθηκε λόγω της εγγύτητάς της με τον Τζένσεν .

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου το βράδυ της Τετάρτης, ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, με την οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Colette Kress, να αναλαμβάνει καθήκοντα μεταβατικής διευθύνουσας συμβούλου.