Τέλος στα email, ώρα για τέχνη – Μουσεία του κόσμου θυμίζουν ένα κόσμο χωρίς οθόνες

Μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα όπως το Μουσείο Μπενάκη και η Σκάλα του Μιλάνο αξιοποίησαν τo μπλακ άουτ της Microsoft για να προβάλουν την τέχνη ως αντίδοτο στην ψηφιακή εξάρτηση

Η παγκόσμια κατάρρευση των ψηφιακών υπηρεσιών της Microsoft μπορεί να παρέλυσε τα γραφεία και τις πολυεθνικές, έδωσε όμως στα μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα του πλανήτη την αφορμή για μια απολαυστική, αυτοσαρκαστική αντεπίθεση.

Από το Μουσείο Μπενάκη μέχρι τη θρυλική Σκάλα του Μιλάνο, το Μουσείο Ορσέ και το Μουσείο Φιτζγουίλιαμ του Κέιμπριτζ, οι υπεύθυνοι επικοινωνίας αξιοποίησαν την τεχνολογική βλάβη για να αντιπαραθέσουν την αμεσότητα της τέχνης στην αποστειρωμένη πραγματικότητα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

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Στην Αθήνα, το Μουσείο Μπενάκη έδωσε τον τόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζοντας με χιούμορ πως, τώρα που οι εφαρμογές τηλεργασίας τέθηκαν εκτός μάχης, το κοινό έχει την ευκαιρία να βιώσει την αυθεντική, ζωντανή συνομιλία της αρχαιότητας μέσα από τα εκθέματά του.

Λίγο βορειότερα, η περίφημη Σκάλα του Μιλάνο αναρτούσε σκωπτικά ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει στα παρασκήνια ενός λυρικού θεάτρου όταν οι υπάλληλοι αδυνατούν να ανοίξουν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, αντικαθιστώντας τις οθόνες των υπολογιστών με τις πρόβες των καλλιτεχνών. Ακόμη πιο καυστικό αποδείχθηκε το βρετανικό Μουσείο Φιτζγουίλιαμ, το οποίο επιστράτευσε τον διάσημο πίνακα του Άλφρεντ Στίβενς «Η Αναγνώστρια» του 1860, σχολιάζοντας πως αφού η ηλεκτρονική αλληλογραφία πήρε ρεπό, ήρθε η ώρα για λίγη ξεκούραση μακριά από τις οθόνες, με την υπόσχεση πως κάποια στιγμή θα επιστρέψουν στη δουλειά.

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Αυτή η απροσδόκητη διακοπή της ψηφιακής γραφειοκρατίας λειτούργησε σαν μια ειρωνική υπενθύμιση της εξάρτησής μας από την τεχνολογία. Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι στον εταιρικό τομέα πανηγύριζαν την προσωρινή απαλλαγή τους από τα εισερχόμενα μηνύματα, τα μουσεία μετέτρεψαν το τεχνικό σφάλμα σε μια πολιτιστική δήλωση. Άλλωστε, στους διαδρόμους της τέχνης, η επικοινωνία δεν βασίστηκε ποτέ σε κεντρικούς υπολογιστές, ούτε κινδύνευσε ποτέ να χαθεί επειδή έπεσε το δίκτυο.