Παπακαλιάτης: «Κάθε ιστορία έχει το τέλος της» – Η ανάρτηση για το «Maestro»

Ο δημιουργός Χριστόφορος Παπακαλιάτης ανακοίνωσε πως η σειρά θα επιστρέψει για τον τέταρτο και τελευταίο κύκλο των έξι επεισοδίων στις 18 Δεκεμβρίου του 2026

Η τελευταία σεζόν του «Maestro» είναι πλέον γεγονός, με την αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε να έχει ξεκινήσει. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μία από τις σημαντικότερες δημιουργίες της πορείας του..

Για τον τέταρτο και τελευταίο κύκλο της επιστρέφει η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, η οποία κέρδισε την αποδοχή του ελληνικού και του διεθνούς κοινού μέσω της πλατφόρμας Netflix. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2026, ενώ ο κύκλος θα αποτελείται από 6 επεισόδια.

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Με αφορμή την κυκλοφορία του επίσημου τρέιλερ, ο δημιουργός, σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής της σειράς προχώρησε σε μια ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Κάθε ιστορία έχει το τέλος της. Κάποιες, όμως, μένουν μαζί μας για πάντα. MAESTRO. Η τελευταία πράξη σύντομα στο @netflix», έγραψε χαρακτηριστικά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.