Με αυτή την επικράτηση οι Πειραιώτες ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 8-3 και επέστρεψαν προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε το ιστορικό του ρεκόρ ως πρώτος

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση και συνέτριψε με 101-72 την Ντουμπάι BC στη Sunel Arena, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν από το ξεκίνημα, ανέβασαν κατακόρυφα τη διαφορά μετά την ανάπαυλα και έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη, έχοντας ως μεγάλους πρωταγωνιστές τον Εβάν Φουρνιέ και τον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Γάλλος γκαρντ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 28 πόντους και πέντε ασίστ, ενώ ο Βούλγαρος φόργουορντ πρόσθεσε 20 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ, σε μια βραδιά που συνδυάστηκε και με το ιστορικό του ρεκόρ ως πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στην ιστορία της EuroLeague. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Τζόζεφ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους και μία ασίστ.

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Για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, ο Μπέικον ήταν ο μοναδικός παίκτης που ξεχώρισε επιθετικά, σημειώνοντας 17 πόντους και μοιράζοντας δύο ασίστ.

Με αυτή την επικράτηση, ο Ολυμπιακός ανέβασε το ρεκόρ του στο 8-3 και επέστρεψε, έστω και προσωρινά, στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Ντουμπάι BC υποχώρησε στο 7-4, παραμένοντας πάντως μέσα στην πρώτη εξάδα.

Ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ έδωσαν από νωρίς τον τόνο

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και βρήκε από νωρίς επιθετικό ρυθμό, με τον Βεζένκοφ και τον Φουρνιέ να σημειώνουν μαζί τους πρώτους 11 πόντους της ομάδας τους. Παρά την ευστοχία της Ντουμπάι από την περιφέρεια, οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμα και με το πρώτο καλάθι του Τζόζεφ ξέφυγαν με 17-11 στο έβδομο λεπτό.

Ο Βεζένκοφ ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός στο ξεκίνημα, έχοντας ήδη 10 πόντους με 4/5 σουτ, ενώ ο Φουρνιέ είχε προσθέσει επτά πόντους και τρεις ασίστ. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με 25-18.

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Η επιθετική λειτουργία των Πειραιωτών παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Ντουμπάι προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, αξιοποιώντας κυρίως τον Πετρούσεφ κοντά στο καλάθι, όμως οι γηπεδούχοι είχαν σταθερά τις απαντήσεις.

Η συνεργασία του Μίλερ-ΜακΙντάιρ με τον Τζόουνς έφερε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (37-26) στο 15ο λεπτό. Οι Οκόμπο και Ράιτ προσπάθησαν να κρατήσουν τους φιλοξενούμενους σε απόσταση, μειώνοντας σε 40-33, αλλά ο Φουρνιέ είχε διαφορετική άποψη.

Με νέο εύστοχο τρίποντο, ο Γάλλος έφτασε τους 13 πόντους και έστειλε τον Ολυμπιακό στο +14 (51-37) στο 18′. Οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν ιδανικά το πρώτο ημίχρονο, καθώς ο Εντζάι σκόραρε στο ανοιχτό γήπεδο μετά από ακόμη μία καλή αμυντική προσπάθεια, διαμορφώνοντας το 57-43.

Ο Φουρνιέ έκανε τη διαφορά και ο Ολυμπιακός ξέφυγε στο +27

Η επιστροφή από τα αποδυτήρια βρήκε τον Φουρνιέ να συνεχίζει από εκεί που είχε σταματήσει. Με πέντε διαδοχικούς πόντους, έφτασε τους 19 και βοήθησε τον Ολυμπιακό να διατηρήσει το προβάδισμά του στο 64-48.

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Οι Πειραιώτες ανέβασαν ακόμη περισσότερο την ένταση και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετέτρεψαν το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο. Ο Φουρνιέ ευστόχησε σε νέο μεγάλο τρίποντο, ενώ ο Τζόζεφ πρόσθεσε ένα δύσκολο καλάθι, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 20 πόντους (69-49) στο 24ο λεπτό.

Στη συνέχεια, ο Βεζένκοφ πήρε τη σκυτάλη. Με μεγάλα σουτ και σημαντική παρουσία και στην άμυνα, συνέβαλε ώστε η διαφορά να εκτοξευθεί στους 25 και στη συνέχεια στους 27 πόντους (78-53). Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει πλέον τον απόλυτο έλεγχο, προηγούμενος με 88-56, ενώ ο Φουρνιέ είχε φτάσει ήδη τους 28 πόντους.

Διαδικαστικό το τελευταίο δεκάλεπτο

Με το σκορ στο 88-56, η αναμέτρηση είχε ουσιαστικά κριθεί πριν από την έναρξη της τέταρτης περιόδου. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άνοιξε το rotation, δίνοντας χρόνο συμμετοχής στους παίκτες του, την ώρα που η Ντουμπάι προσπαθούσε να περιορίσει την έκταση της ήττας.

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Ο Ολυμπιακός συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό και έφτασε τους 92 πόντους στο 34ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν προσωρινά, χωρίς όμως να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα. Στο 37ο λεπτό το σκορ ήταν 97-67, με τους Πειραιώτες να πλησιάζουν πλέον την κατοστάρα.

Το τελικό 101-72 επισφράγισε την κυριαρχία των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι πανηγύρισαν μια ευρεία νίκη και επέστρεψαν στην κορυφή της EuroLeague.

Επόμενη υποχρέωση για τον Ολυμπιακό είναι η αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, στις 17 Νοεμβρίου. Την ίδια ημέρα, η Ντουμπάι BC θα υποδεχθεί την Αναντολού Εφές.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 57-43, 88-56, 101-72.