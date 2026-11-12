Αθλητικά Μπάσκετ

Ολυμπιακός – Ντουμπάι: Πού και πότε θα δείτε την αναμέτρηση της EuroLeague

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ντουμπάι για τη EuroLeague είναι προγραμματισμένη για τις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime

Ολυμπιακός – Ντουμπάι: Πού και πότε θα δείτε την αναμέτρηση της EuroLeague

STOIXIMAN GBL 2026-2027 / ΟΣΦΠ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

12/11/2026, 09:30
TANEA Newsroom
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1 λεπτό

Σημαντική εντός έδρας αναμέτρηση περιμένει τον Ολυμπιακό, ο οποίος υποδέχεται τη Ντουμπάι για τη EuroLeague, με στόχο να αξιοποιήσει την έδρα του και να προσθέσει ακόμη μία νίκη στη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στη δράση της διοργάνωσης απέναντι στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε ένα παιχνίδι που εντάσσεται στο πρόγραμμα της αγωνιστικής και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φίλων του μπάσκετ. Η αναμέτρηση αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να επιβάλει τον ρυθμό του και να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό του.

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ντουμπάι είναι προγραμματισμένη για τις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

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Euroleague Ντουμπάι BC Ολυμπιακός

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