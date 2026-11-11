Αθλητικά Μπάσκετ

Ολυμπιακός – Ντουμπάι BC: Αυτοί είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης στη EuroLeague

Την αναμέτρηση της ενδέκατης αγωνιστικής στη SUNEL Arena ορίστηκαν να διευθύνουν ο Ισπανός Εμίλιο Πέρεθ, ο Πολωνός Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι και ο Γάλλος Μανουέλ Ατάρ

Ολυμπιακός – Ντουμπάι BC: Αυτοί είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης στη EuroLeague
11/11/2026, 11:18
TANEA Newsroom
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Η EuroLeague ανακοίνωσε την τριάδα των διαιτητών που θα διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στη SUNEL Arena, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Τον αγώνα, με τζάμπολ στις 21:15, ορίστηκαν να διευθύνουν ο Ισπανός Εμίλιο Πέρεθ, ο Πολωνός Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι και ο Γάλλος Μανουέλ Ατάρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να φτάσουν στο 8-3, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της EuroLeague.

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Euroleague διαιτητές Ντουμπάι BC Ολυμπιακός

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