Τόνισε ότι η κίνηση του γαλλικού πλοίου με ελληνική και κυπριακή άδεια αποτελεί, κατά την κυβέρνηση, την έμπρακτη απάντηση στις τουρκικές διεκδικήσεις

Την κυβερνητική θέση για τις εξελίξεις γύρω από τις έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, αλλά και τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και υποστήριξε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν εκδώσει τις απαραίτητες άδειες για την κίνηση του πλοίου και την εκτέλεση του έργου, χωρίς να έχει ζητηθεί ή δοθεί οποιαδήποτε άδεια από την Τουρκία.

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Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα να μην αντιμετωπίζουν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με όρους κομματικής αντιπαράθεσης, υποστηρίζοντας ότι οι επίσημες ανακοινώσεις της εταιρείας που υλοποιεί το έργο επιβεβαιώνουν τις κυβερνητικές θέσεις.

Η ελληνική και κυπριακή άδεια και η τουρκική NAVTEX

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι δύο χώρες που εξέδωσαν τις άδειες για την κίνηση του πλοίου και την ολοκλήρωση του έργου.

Όπως είπε, η συγκεκριμένη πληροφορία δεν προκύπτει μόνο από τις ανακοινώσεις του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών ή της κυβέρνησης, αλλά και από την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας που συμμετέχει στο έργο.

«Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι δύο χώρες στις οποίες ζητήθηκε άδεια για την κίνηση του πλοίου και για την ολοκλήρωση του έργου. Και είναι και οι δύο χώρες οι οποίες εξέδωσαν άδειες», δήλωσε.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι το πλοίο ξεκίνησε και κινείται βάσει των αδειών που έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές.

Αναφερόμενος στην τουρκική NAVTEX, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι εκδόθηκε αφού είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί τα δεδομένα και είχε ξεκινήσει η κίνηση του πλοίου με βάση τις ελληνικές και κυπριακές άδειες. Πρόσθεσε ότι η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται σε έκδοση άδειας και ότι η Ελλάδα εξέδωσε στη συνέχεια αντίστοιχη αντι-NAVTEX.

«Ποιο είναι το μείζον όμως; Είχαν προεξοφλήσει κάποιοι ότι δεν πρόκειται να ποντιστεί το καλώδιο. “Έλα μωρέ, μας κοροϊδεύουν, μας πάνε από βδομάδα σε βδομάδα”, τελικά ποντίζεται το καλώδιο. Μετά βγήκαν και είπαν “ναι, αλλά θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία”. Καμία άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία, όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση και τα επίσημα δεδομένα από τη γαλλική εταιρεία και από όλους όσοι συμμετέχουν στο έργο», υποστήριξε.

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Ερωτηθείς για δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου που ανέφεραν ότι η Άγκυρα έδωσε άδεια, απάντησε: «Βγαίνει η ίδια η εταιρεία και τους διαψεύδει. Τι άλλο να πούμε; Ποια άδεια;».

Τι απάντησε για τις αιτιάσεις περί κρυφών συνεννοήσεων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αιτιάσεις περί κρυφών συνεννοήσεων, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση βασίζεται στις επίσημες ενημερώσεις του υπουργείου Εξωτερικών και στα έγγραφα της εταιρείας και των φορέων που συμμετέχουν στο έργο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που υπήρξαν γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, υποστηρίζοντας ότι οι θέσεις της Ελλάδας έχουν δικαιωθεί από τις εξελίξεις και τις αντιδράσεις άλλων χωρών.

Για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η Ευρώπη συμμετέχει ενεργά στο έργο, το οποίο χρηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό, με περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ.

«Η Ευρώπη είναι παρούσα. Και η ίδια η Ευρώπη, και οι εταιρείες του έργου και η εταιρεία του πλοίου και συνολικά όσοι εμπλέκονται στο έργο, αναγνωρίζουν επίσημα και εγγράφως ότι το πλοίο αυτό κινείται στην περιοχή, μάλιστα, που κάποιοι αναφέρονται στο παράνομο και τουρκολιβυκό μνημόνιο, με ελληνική και κυπριακή άδεια», ανέφερε.

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Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα έργο στο οποίο συμμετέχουν ευρωπαϊκά κράτη, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Γαλλία, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει τη συνέχισή του προς το Ισραήλ.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα»

Ερωτηθείς εάν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν τετελεσμένα ή να «γκριζαριστεί» η περιοχή εξαιτίας του έργου, όπως έχουν υποστηρίξει ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι η κίνηση του γαλλικού πλοίου με ελληνική και κυπριακή άδεια αποτελεί, κατά την κυβέρνηση, την έμπρακτη απάντηση στις τουρκικές διεκδικήσεις.

«Ουδέποτε ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία, ούτε εξέδωσε κάποια άδεια η Τουρκία. Η απάντηση πάντοτε δίνεται στην πράξη, σε όποια περίεργη, ανυπόστατη, ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο θεωρία», δήλωσε.

Για το ενδεχόμενο αντίδρασης της Τουρκίας στο πεδίο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κατάσταση παραμένει ήρεμη και εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα συνεχίσει να είναι έτσι.

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«Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται το Διεθνές Δίκαιο. Δεν υποχωρεί, διεκδικεί, κερδίζει στην πράξη, όπως φαίνεται, σε δύσκολα projects και δύσκολες υποθέσεις», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αποστολής τουρκικών πλοίων στην περιοχή, επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, χωρίς να θέλει να καλλιεργήσει κλίμα κινδυνολογίας.

Τα 12 ναυτικά μίλια και η «γαλάζια πατρίδα»

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, καθώς και στην περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει σε ενέργειες στο πλαίσιο της λεγόμενης «γαλάζιας πατρίδας».

Όπως ανέφερε, η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί στον κατάλληλο χρόνο.

«Είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμά μας, το οποίο θα το ασκήσουμε, όπως πολλές φορές έχει ειπωθεί και από τον Υπουργό Εξωτερικών, στο σωστό χρόνο», δήλωσε.

Για τη «γαλάζια πατρίδα», σημείωσε ότι ενδεχόμενη υλοποίηση των τουρκικών σχεδιασμών θα αποτελούσε αρνητική εξέλιξη και ότι η Ελλάδα θα αντιδράσει, παραπέμποντας στις σχετικές δηλώσεις του πρωθυπουργού.

Μαρινάκης για τις μετεκλογικές συνεργασίες: «Η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση»

Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η μόνη ρεαλιστική κυβερνητική πρόταση είναι αυτή της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως είπε, σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ θα ήταν το μοναδικό κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συζητήσει η Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενος την ιστορία του και τη θεσμική του παρουσία.

«Αλλά το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει κάνει όσα είπα πριν από λίγο», πρόσθεσε, ασκώντας κριτική στη στάση της σημερινής ηγεσίας του κόμματος.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστική και κοστολογημένη, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, προκειμένου να συνεχιστεί η κυβερνητική πολιτική.

Η απάντηση στις κατηγορίες περί διαφθοράς

Αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης για ζητήματα διαφθοράς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων αποτελεί αποτέλεσμα της ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών και της πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης.

Ειδική αναφορά έκανε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), σημειώνοντας ότι μέσα σε δύο χρόνια έχει εξαρθρώσει 262 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη λειτουργία της ΑΑΔΕ και των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι οι έλεγχοι έχουν ενισχύσει τα δημόσια έσοδα και έχουν περιορίσει την οικονομική παραβατικότητα.

Ο κ. Μαρινάκης άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του περί διαφθοράς της κυβέρνησης και τις αναφορές σε ενδεχόμενα ειδικά δικαστήρια. Υποστήριξε ότι οι πολιτικοί κρίνονται από τους πολίτες στις εκλογές και ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι ούτε δικαστής ούτε εισαγγελέας.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, υποστηρίζοντας ότι αναγνωρίζουν πρόοδο στην Ελλάδα, χωρίς να αρνηθεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Νέα μέτρα για την ακρίβεια και τη βενζίνη

Για το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων κατά της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία όσο διαρκεί η κρίση. Ωστόσο, απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή χρονοδιάγραμμα ανακοινώσεων, παραπέμποντας στον πρωθυπουργό και στο υπουργείο Οικονομικών.

Ανάλογη ήταν η απάντησή του και για το ενδεχόμενο αύξησης της επιδότησης στη βενζίνη.

«Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να μην αφήνουμε την κοινωνία χωρίς το μεγαλύτερο δυνατό δίχτυ προστασίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αυξήσει τα έσοδα και να επιστρέφει όσο το δυνατόν περισσότερα στους πολίτες, χωρίς να καταφεύγει σε παροχές που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Τέλος, σχετικά με την ημερομηνία των επόμενων εκλογών, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πότε θα διεξαχθούν, επισημαίνοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει πως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία.