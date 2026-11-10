«Στα Σχοινιά»: Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, οι κινήσεις της Τουρκίας και η επόμενη μέρα του Τραμπ

Ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου επιστρέφουν «ΣΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ» με μια νέα πολιτική αντιπαράθεση για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ηλεκτρικη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και η στάση της Τουρκίας, ήταν μερικά από τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής «Στα σχοινιά» στο tanea.gr, με τους Μπάμπη Παπαδημητρίου και Δημήτρη Μανιάτη να αναλύουν τις πρόσφατες εξελίξεις.

Αρχικά, σχολιάστηκε η εκλογή του πρώτου ισλαμιστή εκπροσώπου του αμερικανικού λαού στη Γερουσία, Αμπτούλ Ελσαγέντ. Επιπλέον, αναφέρθηκαν στη σκληρή στάση που υιοθετεί πλέον ο πρόεδρος Τραμπ, τονίζοντας πως «αρχίζει και υλοποιείται πιθανώς το σενάριο ότι θα σκληρύνει τη στάση του για τον χρόνο που του απομένει στην Προεδρία».

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Επισημάνθηκε ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις που είχαν διατυπωθεί, ο Τραμπ αναμενόταν να χάσει, με το αποτέλεσμα να θεωρείται λογικό λόγω των πολιτικών που ακολούθησε τον τελευταίο χρόνο. Ωστόσο, τονίστηκε πως «αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί που κέρδισαν είναι όλα οκ», καθώς παραμένει ασαφές το ακριβές αποτέλεσμα σε ορισμένες πολιτείες.

Συζητήθηκε επίσης η δυναμική του κινήματος MAGA, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως εντυπωσιακό φαινόμενο που εξακολουθεί να έχει απήχηση στην αμερικανική κοινωνία. Μάλιστα, έγινε αναφορά στη δυνατότητα αναβίωσης του κινήματος, ειδικά αν οι Δημοκρατικοί πιέσουν υπερβολικά, ενώ σημειώθηκε πως η τάση αυτή δύσκολα θα εξαλειφθεί από το αμερικανικό πολιτικό σκηνικό.

Ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ζήτημα του καλωδίου

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο φλέγον ζήτημα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης (Great Sea Interconnector). Σύμφωνα με την ανάλυση των δύο δημοσιογράφων, η στάση της Τουρκίας δεν αποσκοπεί απλώς στην παρεμπόδιση του έργου, αλλά κυρίως στην προβολή διεκδικήσεων και στην επίδειξη «δικαιοδοσίας» στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

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Αναλύθηκαν οι αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς, αλλά και οι εσωτερικές συζητήσεις στην Ελλάδα σχετικά με τον χειρισμό του θέματος. Τονίστηκε ότι το ζήτημα αφορά όχι μόνο την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και τις ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε η στάση της ελληνικής αντιπολίτευσης, που θέτει προβληματισμούς για τις ενδεχόμενες εθνικές συνέπειες. Όπως τόνισαν η συζήτηση αφορά και τη διαμόρφωση εθνικής νομολογίας, καθώς οποιαδήποτε εξέλιξη μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο που θα αξιοποιήσει η Άγκυρα για την προώθηση στρατηγικών επιδιώξεων.

Ειδική μνεία έγινε στη σημασία των εξελίξεων στο Ισραήλ, με το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς τον Νετανιάχου να θεωρείται θετικό για την Ελλάδα. Επισημάνθηκε ότι μια κυβέρνηση με αραβικά κόμματα θα μπορούσε να διευκολύνει τις σχέσεις στην περιοχή.

Τέλος, στο μικροσκόπιο βρέθηκε η πρόσφατη παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σε διαδηλώσεις στο Παρίσι. Οι δύο δημοσιογράφοι σχολίασαν τους συμβολισμούς και τον αντίκτυπο αυτής της κίνησης στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, καθώς και τις διεργασίες που καταγράφονται στον προοδευτικό χώρο.