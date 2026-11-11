Τρεις ώρες μετά τον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού «Abeille Marengo», η Αγκυρα εξέδωσε NAVTEX - πρόκληση - «Δεν ζητήθηκε καμία άδεια» η απάντηση της Αθήνας

Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο γεωπολιτικό σκηνικό ξεκίνησε η κρίσιμη αποστολή του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector).

Το σκάφος απέπλευσε αργά χθες το απόγευμα από το λιμάνι του Ηρακλείου, ξεκινώντας για έναν νέο κύκλο ερευνών που δοκιμάζει τις ελληνοτουρκικές ισορροπίες, την ίδια ώρα που η Αγκυρα αναπτύσσει ισχυρές ναυτικές δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το εσωτερικό πολιτικό θερμόμετρο χτυπά «κόκκινο».

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Η εκκίνηση της αποστολής ήρθε μετά ένα παρασκήνιο έντονης αναμονής, καθώς ο απόπλους του πλοίου είχε αναβληθεί συνολικά τέσσερις φορές το προηγούμενο διάστημα. Η ελληνική πλευρά επεδίωξε τον απόπλου του ερευνητικού σκάφους ήδη από το πρωινό της περασμένης Δευτέρας, αλλά η γαλλική εταιρεία δήλωσε έτοιμη χθες το απόγευμα για να λυθούν τελικά οι κάβοι.

Μόλις τρεις ώρες αργότερα, η Αγκυρα με NAVTEX – πρόκληση εμφανίστηκε να διεκδικεί τον τελευταίο λόγο για την πορεία και τις έρευνες του γαλλικού πλοίου. Με την οδηγία που εξέδωσε, η οποία καλύπτει το μεγάλο χρονικό διάστημα από τις 10 Νοεμβρίου 2026 έως τις 19 Μαρτίου 2027, η Τουρκία επιχειρεί να «γκριζάρει» την επιχείρηση.

Στο κείμενο ισχυρίζεται προκλητικά ότι οι έρευνες πόντισης καλωδίου του «Abeille Marengo» διεξάγονται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και «κατόπιν συντονισμού και λήψης σχετικής άδειας από τις αρμόδιες τουρκικές Aρχές».

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Πηγές του ΥΠΕΞ

Σχετικά με την τουρκική NAVTEX, κύκλοι του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών τόνιζαν ότι αυτή «δεν έχει καμία σημασία αφού εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων», επαναλαμβάνοντας ότι «δεν ζητήθηκε καμία άδεια απο την Αγκυρα». Προσθέτοντας ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες.

Με τον τρόπο τους προανήγγειλαν, δε, την έκδοση ελληνικής αντι-NAVTEX, όπως και έγινε πριν από τα μεσάνυχτα, ενώ νωρίτερα στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «η Τουρκία έδωσε μία συγκατάθεση χωρίς αυτό να της ζητηθεί».

Η καθυστέρηση

Πίσω από τις αναβολές στον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού, πάντως, κρύβεται ένα έντονο διπλωματικό θρίλερ. Αθήνα, Αγκυρα και Παρίσι είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή των διαδικασιών και να αποφευχθούν ανεξέλεγκτες εντάσεις στο πεδίο.

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Οι επαφές ήταν τόσο πυκνές και συνεχείς, σε τέτοιο βαθμό που η πρεσβευτής της Γαλλίας στην Τουρκία φέρεται, χαριτολογώντας σε συζητήσεις, να εξέφρασε το «παράπονο» ότι προχθές, ανήμερα τα γενέθλιά της, πέρασε όλη την ημέρα στο τηλέφωνο, έχοντας κεντρικό ρόλο στις πυρετώδεις διαβουλεύσεις.

Το «Abeille Marengo» κατευθύνεται σε πρώτο στάδιο στην ευρύτερη περιοχή της Καρπάθου, προκειμένου να πραγματοποιήσει θαλάσσιες δοκιμές και βαθμονόμηση (calibration) των υποθαλάσσιων οργάνων του για περίπου 24 ώρες.

Ακολουθώντας μια πορεία εντός των εθνικών χωρικών υδάτων, έπειτα από 48 ώρες υπολογίζεται να εισέλθει στα διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Καρπάθου και της Κάσου για τη χαρτογράφηση του βυθού, βάσει της σχετικής NAVTEX που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές. Στο γραφειοκρατικό και νομικό σκέλος της επιχείρησης, οι διαδικασίες «τρέχουν» κανονικά, καθώς την περασμένη Δευτέρα αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος η σχετική έγκριση χρήσης του γαλλικού ερευνητικού σκάφους, η οποία φέρει ημερομηνία υπογραφής την 6η Νοεμβρίου.

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Ερωτηθείς στο συνέδριο «Greece Talks» για το αν το ταξίδι του γαλλικού σκάφους θα είναι ανέφελο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, αλλά και απόλυτος, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Αγκυρα: «Εκτιμώ ότι είναι ένα ταξίδι που θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις. Το τι λέει η Τουρκία δημόσια δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία· σημασία έχουν τα πραγματικά γεγονότα. Και η πραγματικότητα είναι ποιος έδωσε την άδεια και από ποιον ζητήθηκε η άδεια». Παράλληλα, επανέλαβε πως η Αθήνα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα.

Νωρίτερα, σε πολιτικό επίπεδο η ένταση χτύπησε «κόκκινο» και στη Βουλή, με φόντο και τη γαλλική ρηματική διακοίνωση, που οδήγησε στη σύγκρουση του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον Σταύρο Παπασταύρου. Οι ευθείες βολές της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης για «μυστική διπλωματία» προεξοφλείται ότι θα έχουν συνέχεια.

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Η επιχειρησιακή εξίσωση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο στο πεδίο, καθώς η έναρξη των ερευνών του «Abeille Marengo» συμπίπτει χρονικά με τη μεγάλη διεθνή ανθυποβρυχιακή άσκηση της Τουρκίας «Γαλάζια Φάλαινα» (Mavi Balina), η οποία διεξάγεται από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αγκυρα έχει δεσμεύσει νέες περιοχές κοντά στα νησιά Ρόδο, Καστελλόριζο, αναπτύσσοντας μια ισχυρή αεροναυτική δύναμη (8 υποβρύχια, 20 πλοία επιφανείας και 10 αεροπορικά μέσα).

Τα τουρκικά ΜΜΕ

Στο μικροσκόπιο της Αθήνας βρισκόταν ήδη το ενδεχόμενο μιας νέας πρόκλησης, καθώς τα τουρκικά ΜΜΕ ασκούσαν έντονες πιέσεις για την έκδοση της τουρκικής NAVTEX με το επιχείρημα ότι οι έρευνες αγγίζουν τη δική της «υφαλοκρηπίδα» – κάτι που τελικά μετουσιώθηκε στη χθεσινοβραδινή κίνηση της Αγκυρας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν σοβαρά το σενάριο κάποιες από τις μονάδες του τουρκικού ναυτικού που συμμετέχουν στη «Γαλάζια Φάλαινα» να αποσπαστούν και να κατευθυνθούν προς τα ανοιχτά της Κάσου για επίδειξη σημαίας ή «διακριτική παρακολούθηση». Ολα, ωστόσο, αναμένεται να κριθούν σε περίπου 48 ώρες, όταν θα έρθει η ώρα το γαλλικό ερευνητικό να πραγματοποιήσει μετρήσεις πέρα από τα χωρικά ύδατα, νοτιοανατολικά της Κάσου, εισερχόμενο στην «κόκκινη ζώνη» των τουρκικών διεκδικήσεων που καλύπτει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.