Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε τη συντριβή ελικοπτέρου τύπου S-70

Συναγερμός στην Τουρκία, καθώς ένα ελικόπτερο S-70 συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη Μαλάτεια.

Τέσσερις στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το haberturk.com, η συντριβή σημειώθηκε περίπου στις 18:45 (τοπική ώρα). Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και κλιμάκια της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD).

Από τη συντριβή προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά, την οποία οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο και να σβήσουν. Αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή του δυστυχήματος.

Tα αίτια της συντριβής παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.