Οι Κρητικοί διαθέτουν συνολικά 12 παίκτες στο Top 50 της σχετικής κατάταξης, η οποία βασίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του Football Ranked, στον μαθηματικό αλγόριθμο βαθμολογίας Elo

Ο ΟΦΗ έχει την πιο ισχυρή παρουσία στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αγωνιστική βελτίωση τη φετινή σεζόν στη Stoiximan Super League, σύμφωνα με τα στοιχεία του Football Ranked και τη βαθμολογία Elo. Οι Κρητικοί διαθέτουν έξι εκπροσώπους στην πρώτη δεκάδα και συνολικά 12 παίκτες στο Top 50 της σχετικής κατάταξης.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Κλίντμαν Λίλο, ενώ στη δεύτερη και τρίτη θέση ακολουθούν οι συμπαίκτες του, Λορέντζο Ντίκμαν και Ανδρέας Μπουχαλάκης. Παράλληλα, στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που αποδίδουν πάνω από τις αρχικές προσδοκίες συναντάμε και τους Σταύρο Πήλιο της ΑΕΚ, Ανδρέα Τεττέη του Παναθηναϊκού και Θανάση Ανδρούτσο του ΟΦΗ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Έξι παίκτες του ΟΦΗ στην πρώτη δεκάδα

Η παρουσία του ΟΦΗ στην κορυφή της συγκεκριμένης αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα έντονη. Μετά τους τρεις πρώτους, στην έκτη θέση βρίσκεται ο Δημήτριος Νικολάου, ενώ στην όγδοη και την ένατη ακολουθούν οι Κενάν Κόντρο και Αχιλλέας Πούγγουρας. Τη δεκάδα συμπληρώνει, με ισοβαθμία στην 10η θέση, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας.

Ανάμεσα στους παίκτες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης υπάρχουν επίσης εκπρόσωποι της Κηφισιάς και της Καλαμάτας. Ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης και ο Κλεμάν Ζολιμπουά καταλαμβάνουν την τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα, ενώ ο Γκονσάλο Πινέιρο βρίσκεται έβδομος. Στη 10η θέση ισοβαθμεί με τον Κωστούλα ο Στέφανος Στρούγγης της Καλαμάτας.

Πήλιος, Τεττέη και Ανδρούτσος πάνω από τις προσδοκίες

Ξεχωριστή κατηγορία της ανάλυσης αφορά ποδοσφαιριστές που παρουσιάζουν απόδοση υψηλότερη από εκείνη που αναμενόταν αρχικά. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ο Σταύρος Πήλιος της ΑΕΚ, ο Ανδρέας Τεττέη του Παναθηναϊκού, ο Μιλάν Βιτάλις της ΑΕΚ, ο Θανάσης Ανδρούτσος του ΟΦΗ και ο Βισέντε Ταμπόρδα του Παναθηναϊκού.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πώς υπολογίζεται η βαθμολογία Elo

Η αξιολόγηση βασίζεται στο σύστημα Elo, έναν μαθηματικό αλγόριθμο που αποτυπώνει τη μεταβολή της δυναμικότητας σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη η προηγούμενη βαθμολογία, η πιθανότητα κάθε αποτελέσματος πριν από τον αγώνα, η τελική έκβαση, η διαφορά των γκολ και το πλεονέκτημα της έδρας.

Στην ατομική αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών συνυπολογίζονται επιπλέον ο χρόνος συμμετοχής τους, η δυναμικότητα των αντιπάλων και η συνολική εικόνα της ομάδας τους όσο βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Ο δείκτης +Elo καταγράφει τη βελτίωση κάθε παίκτη σε σχέση με το επίπεδο που είχε αρχικά υπολογιστεί για εκείνον.