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ΗΑΕ: Τουλάχιστον 14 νεκροί και 30 τραυματίες σε καραμπόλα

Η ταυτοποίηση των θυμάτων της πολύνεκρης καραμπόλας στη Φουτζέιρα πραγματοποιήθηκε μέσω εξέτασης DNA, ενώ δεκαπέντε τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο

Ένστολος αστυνομικός δίπλα σε περιπολικό της αστυνομίας της Φουτζέιρα στον αυτοκινητόδρομο
12/11/2026, 18:31
TANEA Newsroom
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Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν, όταν ένας οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και παρέσυρε άλλα αυτοκίνητα σε έναν δρόμο στη Φουτζέιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

«Ο οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του (…) με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα άλλο αυτοκίνητο, κατόπιν το φορτηγό να ανατραπεί, παρασύροντας άλλα οχήματα που είχαν ακινητοποιηθεί λόγω της αυξημένης κίνησης στη λωρίδα κυκλοφορίας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του σήμερα, διευκρινίζοντας ότι το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα.

Η τελευταία σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί «φωτιά στο φορτηγό με τις φλόγες να εξαπλώνονται σε πολλά άλλα οχήματα, και με συνέπεια να υπάρξουν βαριές ανθρώπινες απώλειες», προστίθεται στο δελτίο Τύπου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο στην είσοδο του εμιράτου της Φουτζέιρα.

Η ταυτοποίηση των θυμάτων έγινε μέσω εξέτασης DNA, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι μισοί από τους τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο πήραν εξιτήριο, ενώ 15 άτομα συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καραμπόλα τροχαίο

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