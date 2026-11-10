Θανατηφόρα καραμπόλα με 50 οχήματα στη Βουλγαρία: Τουλάχιστον 11 νεκροί – Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων

Σύμφωνα με το BTA, περίπου 27 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 27 τραυματίστηκαν σε μεγάλη καραμπόλα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, στον αυτοκινητόδρομο Τράκια. Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν περίπου 50 οχήματα, μεταξύ των οποίων φορτηγά, λεωφορεία και αυτοκίνητα, με την πυκνή ομίχλη να δυσχεραίνει τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων BTA, οι συγκρούσεις σημειώθηκαν και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου, στην περιοχή του Γιαμπόλ. Ο περιφερειάρχης της περιοχής, Γκεόργκι Τσαλάκοφ, επιβεβαίωσε τον απολογισμό των τουλάχιστον 10 νεκρών και έκανε λόγο για περίπου 50 οχήματα που συμμετείχαν στο δυστύχημα.

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😱 No, this isn’t footage from a post-apocalyptic movie — it’s a massive highway pileup in Bulgaria More than 50 vehicles collided on a highway near the city of Yambol due to thick fog. According to preliminary reports, at least 10 people were killed and dozens injured. The highway was littered with debris, and several vehicles caught fire. One driver said he miraculously escaped his vehicle. Another smashed the window of a burning car and pulled a person to safety. “Everything happened very quickly. So many people died here. A man died right behind me. There were four trucks behind me. Thank God I’m still alive,” one witness recalled. — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

Επιχείρηση διάσωσης – Εγκλωβισμένοι στα οχήματα

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβέστες και ασθενοφόρα, ενώ εικόνες που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν αυτοκίνητα και φορτηγά να έχουν συγκρουστεί, ανατραπεί ή καταλήξει εκτός του οδοστρώματος.

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Ο αρχιεπιθεωρητής Τόντορ Μισίνεφ, από την Περιφερειακή Διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών στο Γιαμπόλ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Nova TV ότι ορισμένοι άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους.

Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. 😭 https://t.co/AYu4pjvqaL — една българка (@transbulgaria) November 10, 2026

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Μόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες», ανέφερε.

Σύμφωνα με το BTA, περίπου 27 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους αναμένεται να ακολουθήσει η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

🇧🇬🚨 Mass Casualty Pile-ups Paralyze #Bulgaria’s Trakia Highway, More Than 10 Dead ➡️ https://t.co/hGDXlHSXZo https://t.co/nCfPnjNC33 — Novinite.com (@novinite_com) November 10, 2026