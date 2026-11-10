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Θανατηφόρα καραμπόλα με 50 οχήματα στη Βουλγαρία: Τουλάχιστον 11 νεκροί – Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων

Σύμφωνα με το BTA, περίπου 27 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής

Θανατηφόρα καραμπόλα με 50 οχήματα στη Βουλγαρία: Τουλάχιστον 11 νεκροί – Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων
10/11/2026, 12:30
TANEA Newsroom
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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 27 τραυματίστηκαν σε μεγάλη καραμπόλα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, στον αυτοκινητόδρομο Τράκια. Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν περίπου 50 οχήματα, μεταξύ των οποίων φορτηγά, λεωφορεία και αυτοκίνητα, με την πυκνή ομίχλη να δυσχεραίνει τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων BTA, οι συγκρούσεις σημειώθηκαν και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου, στην περιοχή του Γιαμπόλ. Ο περιφερειάρχης της περιοχής, Γκεόργκι Τσαλάκοφ, επιβεβαίωσε τον απολογισμό των τουλάχιστον 10 νεκρών και έκανε λόγο για περίπου 50 οχήματα που συμμετείχαν στο δυστύχημα.

Επιχείρηση διάσωσης – Εγκλωβισμένοι στα οχήματα

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβέστες και ασθενοφόρα, ενώ εικόνες που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν αυτοκίνητα και φορτηγά να έχουν συγκρουστεί, ανατραπεί ή καταλήξει εκτός του οδοστρώματος.

Ο αρχιεπιθεωρητής Τόντορ Μισίνεφ, από την Περιφερειακή Διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών στο Γιαμπόλ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Nova TV ότι ορισμένοι άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους.

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Μόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες», ανέφερε.

Σύμφωνα με το BTA, περίπου 27 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους αναμένεται να ακολουθήσει η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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